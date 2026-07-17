Comunicado de Ejesa: hay interrupciones eléctricas por el viento zonda en Jujuy

El viento Zonda comenzó a generar complicaciones en Jujuy con fuertes ráfagas que afectaron distintos sectores de la provincia y provocaron interrupciones del servicio eléctrico por daños sobre las redes.

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Desde EJESA informaron que la situación se da en el marco de la Alerta Naranja emitida por los organismos competentes y que los principales inconvenientes están relacionados con la caída de árboles, ramas y otros elementos desplazados por la intensidad del viento.

Ante el escenario climático, la empresa puso en marcha su Protocolo de Contingencia y desplegó recursos humanos, técnicos y materiales para responder a las situaciones registradas en distintos puntos de Jujuy.

Cuadrillas operativas, personal especializado, equipos de guardia y vehículos trabajan de manera coordinada para avanzar con las tareas de reparación y recuperación del servicio.

Desde la empresa remarcaron que las tareas se realizan bajo condiciones complejas debido a la persistencia de las ráfagas y la necesidad de inspeccionar cada sector antes de intervenir. Por este motivo, la normalización será progresiva a medida que las condiciones de seguridad lo permitan.

Advierten por riesgos eléctricos y piden extremar cuidados

El viento Zonda no solo afecta la infraestructura eléctrica, sino que también puede generar situaciones de riesgo para vecinos y trabajadores.

EJESA pidió evitar el contacto con:

Cables caídos.

Postes dañados.

Elementos que puedan encontrarse energizados.

Además, recomendaron informar cualquier situación peligrosa a través de los canales oficiales de atención.

Lo más importante

Fenómeno: viento Zonda en Jujuy.

viento Zonda en Jujuy. Problema principal: interrupciones del servicio eléctrico.

interrupciones del servicio eléctrico. Causas: caída de árboles, ramas y elementos sobre las redes.

caída de árboles, ramas y elementos sobre las redes. Respuesta: cuadrillas y equipos de emergencia desplegados.

cuadrillas y equipos de emergencia desplegados. Recomendación: no acercarse a cables o postes dañados.

CANALES DE CONTACTO EJESA