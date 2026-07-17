Comunicado de Ejesa: hay interrupciones eléctricas por el viento zonda en Jujuy

El viento Zonda comenzó a generar complicaciones en Jujuy con fuertes ráfagas que afectaron distintos sectores de la provincia y provocaron interrupciones del servicio eléctrico por daños sobre las redes.
Desde EJESA informaron que la situación se da en el marco de la Alerta Naranja emitida por los organismos competentes y que los principales inconvenientes están relacionados con la caída de árboles, ramas y otros elementos desplazados por la intensidad del viento.
EJESA activó un operativo especial para atender los inconvenientes
Ante el escenario climático, la empresa puso en marcha su Protocolo de Contingencia y desplegó recursos humanos, técnicos y materiales para responder a las situaciones registradas en distintos puntos de Jujuy.
Cuadrillas operativas, personal especializado, equipos de guardia y vehículos trabajan de manera coordinada para avanzar con las tareas de reparación y recuperación del servicio.
Desde la empresa remarcaron que las tareas se realizan bajo condiciones complejas debido a la persistencia de las ráfagas y la necesidad de inspeccionar cada sector antes de intervenir. Por este motivo, la normalización será progresiva a medida que las condiciones de seguridad lo permitan.
Advierten por riesgos eléctricos y piden extremar cuidados
El viento Zonda no solo afecta la infraestructura eléctrica, sino que también puede generar situaciones de riesgo para vecinos y trabajadores.
EJESA pidió evitar el contacto con:
- Cables caídos.
- Postes dañados.
- Elementos que puedan encontrarse energizados.
Además, recomendaron informar cualquier situación peligrosa a través de los canales oficiales de atención.
Lo más importante
- Fenómeno: viento Zonda en Jujuy.
- Problema principal: interrupciones del servicio eléctrico.
- Causas: caída de árboles, ramas y elementos sobre las redes.
- Respuesta: cuadrillas y equipos de emergencia desplegados.
- Recomendación: no acercarse a cables o postes dañados.
CANALES DE CONTACTO EJESA
- WhatsApp: 388 4613738
- Línea telefónica: 0800 888 0077
- Sitio web: ejesa.com.ar
- Asistente virtual: Volt
- Correo electrónico: [email protected]
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