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17 de julio de 2026 - 09:28
Precaución.

Viento norte y pasto cubano: qué hacer para no aumentar el riesgo de incendios en Jujuy

Las fuertes ráfagas y el pasto cubano seco generan un escenario propicio para el fuego. Especialistas explican por qué preocupa esta combinación.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Por qué el pasto cubano favorece los incendios en Jujuy: la explicación de una especialista

El viento puede convertir un foco pequeño en un gran incendio

Desde la Dirección Provincial de Incendios Forestales advirtieron que durante jornadas con viento fuerte cualquier quema puede transformarse rápidamente en un incendio de gran magnitud. El director del organismo, Jorge Torrico, recordó que uno de los principales riesgos sigue siendo la quema de basura y de restos de poda, una práctica que se repite en distintos puntos de la provincia. "El 99% de los incendios de vegetación es provocado por el ser humano", sostuvo el funcionario, quien además pidió evitar cualquier tipo de quema mientras continúen las condiciones de viento.

Por qué el pasto cubano favorece la propagación del fuego

Al viento se suma otro elemento que preocupa especialmente: el pasto cubano, una maleza invasora que creció durante la temporada de lluvias y que, tras las heladas y la falta de precipitaciones, comenzó a secarse. La ingeniera agrónoma Ivana Vaca, docente y jefa del Laboratorio de la Cátedra de Protección Vegetal de la Universidad Nacional de Jujuy, explicó que la propia estructura de la planta facilita que el fuego avance rápidamente.

"De por sí la planta tiene una especie de resina en la parte externa, eso también es combustible. Y la médula, que es la parte central del tronco, es como una especie de papel, porque es un material bien seco que favorece a que se encienda con mucha mayor facilidad"; sostuvo.

Además, señaló que cuando el pasto cubano alcanza varios metros de altura, las llamas pueden propagarse con mucha mayor rapidez. "La inmensa altura hace que el fuego se propague con mucha mayor facilidad", indicó la especialista.

"Es como nafta"

Desde Incendios Forestales también remarcaron el peligro que representa esta especie durante el invierno. "Nos preocupa mucho porque es como nafta para nosotros", expresó Jorge Torrico al referirse al pasto cubano.

El funcionario explicó que puede alcanzar hasta seis metros de altura y que, una vez seco, se convierte en un combustible natural que favorece el avance de las llamas, especialmente cuando hay ráfagas intensas como las registradas en las últimas horas.

Qué recomiendan hacer

Ante este escenario, los especialistas aconsejan evitar cualquier tipo de quema, incluso de basura o restos de vegetación. También recomiendan retirar el pasto cubano de los alrededores de las viviendas antes de que alcance gran tamaño. Según explicó Ivana Vaca, el mejor momento para eliminarlo es cuando la planta todavía tiene poca altura. "Cuando está aproximadamente a la altura de la rodilla es el momento ideal para controlarla", señaló.

La ingeniera recomendó arrancarla o cortarla en trozos pequeños para disminuir el material combustible y reducir el riesgo de propagación del fuego.

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