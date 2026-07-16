Siniestro en Los Nogales - Yala Un motociclista murió tras derrapar y caer a una acequia en Los Nogales

Un hombre murió en la noche del martes tras derrapar con su motocicleta y caer a una acequia en la localidad de Los Nogales. El siniestro vial ocurrió sobre calle Pedro Ortiz de Zárate, a aproximadamente un kilómetro de la Ruta Nacional 9, y es investigado por la Policía y el Ministerio Público de la Acusación.

El hecho se registró cerca de las 22.15, cuando un vecino se presentó en la Seccional 54° para alertar sobre una motocicleta caída y un hombre tendido, sin reacción, dentro de una acequia. De inmediato, una comisión policial se trasladó hasta el lugar y confirmó la situación. Luego se dio intervención al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

El SAME constató el fallecimiento Los profesionales de la salud llegaron rápidamente al lugar, pero solo pudieron confirmar que el motociclista ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, un médico policial realizó el examen cadavérico en el sitio, aunque los resultados no fueron informados hasta el cierre de las primeras actuaciones. También intervino personal del Cuerpo de Bomberos, que procedió al levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue del Poder Judicial, ubicada en el barrio Alto Comedero.

Secuestraron la motocicleta para pericias En la escena, los efectivos hallaron una motocicleta de 200 cc tirada en el suelo. Por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, el rodado fue secuestrado para ser sometido a pericias. Personal de Seguridad Vial colaboró con el ordenamiento del tránsito en la zona, mientras que peritos del Departamento de Criminalística realizaron las tareas correspondientes para intentar establecer cómo ocurrió el siniestro.

Investigan cómo ocurrió el accidente La principal hipótesis que manejan los investigadores es que la víctima habría perdido el control de la motocicleta y derrapado hasta caer en la acequia. Sin embargo, desde la fiscalía no descartan otras líneas de investigación. Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 54°, bajo las directivas del agente fiscal interviniente. Los datos más importantes El siniestro ocurrió el martes por la noche , cerca de las 22.15 .

, cerca de las . Fue en calle Pedro Ortiz de Zárate , en Los Nogales .

, en . El lugar está a aproximadamente un kilómetro de la Ruta Nacional 9 .

. Un vecino alertó a la Seccional 54° .

. La víctima fue encontrada tendida en una acequia .

. El SAME llegó al lugar y constató el fallecimiento.

llegó al lugar y constató el fallecimiento. La motocicleta era de 200 cc y fue secuestrada para pericias.

y fue secuestrada para pericias. Intervinieron Policía, SAME, Bomberos, Seguridad Vial y Criminalística.

La hipótesis principal es que el motociclista habría derrapado.

La fiscalía no descarta otras líneas de investigación

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