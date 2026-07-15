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15 de julio de 2026 - 19:11
Deportes.

Argentina es finalista del Mundial 2026 y miles de jujeños festejaron la clasificación

Los jujeños salieron a celebrar en San Salvador de Jujuy y le resto de la provincia, la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Miles de jujeños celebran que Argentina llegó a la final del Mundial 2026

Miles de jujeños celebran que Argentina llegó a la final del Mundial 2026

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 tras la victoria ante Inglaterra, desató la alegría de los jujeños, que celebraron el triunfo en el centro de San Salvador de Jujuy y el interior, y renovaron la ilusión de conseguir un nuevo título.

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Con banderas, camisetas y los colores celeste y blanco, los hinchas expresaron su emoción tras una semifinal que se definió de manera agónica. Una vez terminado el partido, los festejos comenzaron a sentirse en distintos puntos de Jujuy.

La ilusión de conseguir el bicampeonato

El conjunto nacional volverá a disputar una final de la Copa del Mundo y tendrá la oportunidad de defender el título. Argentina enfrentará a España el domingo 19 de julio, desde las 16, en Nueva Jersey. Los jujeños ya palpitan el partido decisivo y mantienen intacta la esperanza de volver a ver a la Selección en lo más alto del fútbol mundial.

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