Vientos fuertes en el NOA: anuncian alerta naranja para Jujuy y Salta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por viento zonda que afectará a distintas zonas del NOA durante los próximos días. El fenómeno irá ganando intensidad entre el miércoles 15 y el viernes 17 de julio y, para ese último día, sectores de Jujuy y Salta estarán bajo alerta naranja debido a la fuerza de las ráfagas y las condiciones meteorológicas que pueden generar situaciones de riesgo.

Además del viento intenso, el organismo advirtió que este fenómeno suele provocar un aumento brusco de la temperatura, una marcada disminución de la humedad y una importante reducción de la visibilidad.

De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN, la situación se desarrollará de manera progresiva. El miércoles 15 de julio , la alerta será de nivel amarillo para sectores del oeste de Salta, mientras que Jujuy permanecerá sin advertencias.

El jueves 16 , el área afectada se ampliará y algunas zonas pasarán a alerta naranja , principalmente en territorio salteño.

Finalmente, el viernes 17 de julio, el fenómeno alcanzará su mayor intensidad y la alerta naranja abarcará sectores de Jujuy y Salta, mientras que otras áreas permanecerán bajo alerta amarilla.

Qué significa la alerta amarilla

El SMN informó que una alerta amarilla indica que el área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

Este fenómeno puede provocar:

Reducción de la visibilidad.

Aumento repentino de la temperatura.

Muy baja humedad relativa.

Condiciones propicias para la propagación de incendios.

Qué significa la alerta naranja

El Servicio Meteorológico Nacional explica que una alerta naranja indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos, con capacidad para afectar a la población, los bienes y el ambiente. En este caso, se prevé la presencia de viento Zonda intenso, con velocidades de entre 45 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 80 km/h. Además del viento, este fenómeno suele provocar un aumento repentino de la temperatura, una marcada disminución de la humedad y una reducción significativa de la visibilidad, por lo que se recomienda extremar las precauciones y seguir las indicaciones de las autoridades.

Alerta por viento en Jujuy - Imagen creada con IA

Riesgo muy alto de incendios: qué dijeron en Salta

Ante la llegada del viento Zonda, la Municipalidad de Salta también emitió una advertencia por riesgo muy alto de incendios forestales, debido a la combinación de fuertes ráfagas, temperaturas elevadas y escasa humedad. Las autoridades recordaron que la mayoría de los incendios forestales tienen origen humano y pidieron extremar las medidas de prevención.

Entre las principales recomendaciones figuran:

No realizar quemas de pastizales, basura ni restos de poda.

No arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos.

Evitar dejar botellas o vidrios en zonas con vegetación.

Asegurar chapas, macetas y otros objetos que puedan desprenderse por el viento.

Evitar permanecer debajo de árboles o estructuras inestables.

Circular con precaución, especialmente en rutas donde las ráfagas pueden afectar la conducción.

Jujuy refuerza la prevención por el riesgo de incendios forestales

La alerta por viento Zonda coincide con un escenario que mantiene en máxima atención a los organismos de emergencia de Jujuy. En los últimos días, la Dirección Provincial de Emergencias intensificó las tareas preventivas ante el riesgo de incendios forestales, especialmente en Alto Comedero y Palpalá, donde preocupa la gran cantidad de vegetación seca acumulada tras las lluvias del verano y las heladas del invierno.

El director provincial de Emergencias, Ariel Mamani, explicó que el trabajo de prevención comenzó meses atrás junto a la Dirección de Incendios Forestales, con la elaboración de un mapa de riesgo para toda la provincia y la planificación de acciones en las zonas consideradas más vulnerables.

Uno de los principales focos de preocupación es la proliferación del denominado pasto cubano en Alto Comedero. Según detalló el funcionario, las abundantes precipitaciones registradas durante los últimos meses favorecieron el crecimiento de esta vegetación y, con la llegada de las bajas temperaturas, el pasto se secó y se transformó en un material altamente combustible. "Hemos tenido mucha lluvia, el pasto cubano ha crecido muchísimo y ahora con las heladas se seca y es combustible para los incendios", explicó Mamani.

Frente a esta situación, los equipos provinciales realizaron reuniones con centros vecinales, Bomberos Voluntarios, la Policía, municipios y otras áreas de respuesta para coordinar tareas de desmalezado, limpieza de terrenos y acciones preventivas en distintos barrios.

Además, se analizan posibles planes de contingencia ante eventuales incendios de gran magnitud, incluyendo la identificación de Centros Integradores Comunitarios (CIC) y NIDOS que podrían utilizarse como espacios de resguardo en caso de evacuaciones.

Dónde denunciar un incendio forestal en Jujuy

Ante la presencia de humo, fuego en pastizales, banquinas o zonas de monte, las autoridades recomiendan dar aviso de inmediato y no intentar combatir el incendio sin asistencia. Los teléfonos habilitados son:

911 – Emergencias.

– Emergencias. 100 – Bomberos.

– Bomberos. 103 – Defensa Civil.

– Defensa Civil. 0388 427-1971 – Brigada de Incendios Forestales.

La rapidez en la comunicación puede ser determinante para evitar que un foco ígneo se propague y afecte viviendas, rutas o áreas rurales.