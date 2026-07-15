El mensaje de Lionel Scaloni para Jujuy antes de la semifinal del Mundial 2026

A pocas horas de disputar la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni , sorprendió con un saludo especial para Jujuy.

Deportes. Lionel Scaloni, antes de Argentina-Inglaterra del Mundial 2026: "Vamos a dar hasta la última gota para ganar"

El director técnico campeón del mundo grabó un mensaje dirigido a la comunidad educativa de la Escuela N° 233 y aprovechó la oportunidad para enviarle un afectuoso saludo a todos los jujeños, que siguen con ilusión el camino de la Albiceleste en busca de una nueva final.

"A la gente de la Escuela 233 de Jujuy les mando un fuerte abrazo. Estamos intentando hacer todo lo bueno para que la gente disfrute hasta el final. Les mando un saludo para todo Jujuy", expresó Scaloni.

Las palabras del entrenador llegaron en la antesala del trascendental duelo ante Inglaterra, un partido que definirá uno de los finalistas del Mundial 2026.

Argentina enfrenta a Inglaterra

La Selección Argentina enfrentará este miércoles a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, en un duelo con enorme peso histórico y un lugar en la final en juego. El encuentro comenzará a las 16 (hora argentina) en el estadio de Atlanta y podrá verse por TV Pública y TyC Sports.

El equipo de Lionel Scaloni llega tras eliminar a Suiza en tiempo suplementario, mientras que los ingleses dejaron en el camino a Noruega y buscarán regresar a una final mundialista.

Argentina quiere defender el título

La Albiceleste continúa firme en su objetivo de retener la Copa del Mundo conseguida en Qatar 2022.

En los cuartos de final necesitó del alargue para vencer a Suiza y ahora afrontará uno de los compromisos más exigentes del certamen frente a una de las selecciones candidatas al título.

Con Lionel Messi como referente, el conjunto argentino intentará volver a disputar una final mundialista.

Un clásico con mucha historia

Cada enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra remite inevitablemente al Mundial de México 1986.

En los cuartos de final de aquella Copa del Mundo, Diego Maradona marcó dos de los goles más recordados de la historia del fútbol: la Mano de Dios y el Gol del Siglo, para sellar el triunfo argentino por 2 a 1 en el estadio Azteca.

Sin embargo, Lionel Scaloni buscó quitarle dramatismo a ese antecedente y llamó a vivir el encuentro únicamente desde lo deportivo.

"Es un partido de fútbol. El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa" "Es un partido de fútbol. El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa"