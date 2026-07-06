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6 de julio de 2026 - 19:28
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Mundial 2026: Lionel Scaloni habló antes de Egipto y confirmó un cambio

El DT de la Selección argentina Lionel Scaloni, habló a horas del choque con Egipto este martes por el Mundial 2026.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
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Lionel Scaloni habló antes del choque con Egipto por el Mundial 2026 

Lionel Scaloni habló a horas del choque por los octavos de final del Mundial 2026 contra Egipto, y si bien no dio muchas pistas sobre el equipo, confirmó que habrá un regreso. “Leandro (Paredes) está disponible y por lo que me dijo Nico (Prensa de Argentina) va a jugar”.

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También habló de Lionel Messi: "Leo está bien, más allá de los 120 minutos que jugó el otro día. Va a jugar, no me ha dicho nada", y agregó que "tuvimos poco tiempo de descanso", aludiendo al tiempo entre partido y partido y la temperatura elevada.

"Tengo el equipo, pero no se los dije a los jugadores. Vi que se está hablando mucho en los medios y es más o menos lo que se está diciendo, pero siempre se lo comunico primero a los jugadores", dijo el entrenador de la Selección.

Lionel Scaloni habló antes del choque con Egipto por el Mundial 2026

Lionel Scaloni habló antes del choque con Egipto por el Mundial 2026

Lionel Scaloni y el rival

"Egipto tiene jugadores de jerarquía y un DT que viene jugando hace tiempo con ellos, tiene una idea de juego muy clara. Es verdad que ha ganado un solo partido sobre cuatro, pero siempre complicó a sus rivales y mañana hará lo mismo con nosotros. Es un rival complicado".

Sobre cómo combatir a una figura como Mohamed Salah, dijo que “es un gran jugador. Será un placer poder enfrentarlo. El equipo contra grandes jugadores y siempre hemos tomado recaudo a nivel colectivo. Ellos lo merecen porque son un buen equipo, más allá de que él sea un gran jugador”.

El desafío del Mundial 2026

"Esta selección viene jugando así hace años, incluso después de ganar el Mundial, vaya a donde vaya. Si no te salen las cosas jugando bien... hay muchas maneras de ir para adelante. Nuestro espíritu lo tenemos incorporado. Si el otro día el equipo no sacaba ese temperamento, nos quedábamos afuera. Nos pusieron las cosas difíciles".

"Creo que este Mundial está siendo complicado para todos. No hay una selección temible, a Francia le costó con Portugal y lo vimos a España con Portugal. Todos los rivales juegan y es difícil, a comparación con otros mundiales. Los jugadores han tenido muchos partidos el último año. No es el nivel al que estamos acostumbrados, pero el de Argentina es aceptable. Estamos satisfechos, más allá de que siempre hay cosas para corregir", indicó.

La eliminación de Brasil

“Vi un rato el partido, estábamos entrenando. Lo vi cortado. Un poco de lo mismo. Noruega es un muy buen equipo. Creo que si Endrick mete esa pelota con el 0-0, hoy estamos hablando de otra cosa. Es la realidad del fútbol. Quedó eliminado como nos pudo pasar a nosotros. Se enfrentó a un gran rival, es la realidad. Nosotros estamos alertas, porque Egipto es un buen rival”.

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