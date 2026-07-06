lunes 06 de julio de 2026
6 de julio de 2026 - 12:02
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Mundial 2026: el minuto a minuto de los partidos de este lunes 6 de julio

La Copa Mundial 2026 de la FIFA sigue con los octavos de final. Este lunes la jornada arranca con Portugal - España, y horas más tarde Estados Unidos - Bélgica.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Mundial 2026 - partidos del lunes 6 de julio&nbsp;

Mundial 2026 - partidos del lunes 6 de julio 

Mundial 2026: Portugal vs. España

Mundial 2026: Portugal vs. España

Mundial 2026: Estados Unidos vs. Bélgica

Mundial 2026: Estados Unidos vs. Bélgica

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Polémica en el Mundial 2026: UEFA acusó a la FIFA de “cruzar una línea roja” por el caso Balogun

La UEFA cuestionó duramente a la FIFA por suspender durante un año la sanción automática que debía cumplir Folarin Balogun, expulsado en el partido entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina. La medida permitió que el delantero quedara habilitado para disputar los octavos de final ante Bélgica.

Desde el organismo europeo señalaron que la suspensión mínima por una tarjeta roja no debería quedar sujeta a interpretaciones y advirtieron que la decisión puede afectar la igualdad entre las selecciones. También calificaron la resolución como “sin precedentes, incomprensible e injustificable”.

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Mundial 2026: Estados Unidos vs. Bélgica

Estados Unidos

Estados Unidos debutó goleando a Paraguay y luego derrotó 2-0 a Australia, sin embargo en la tercera jornada cayó ante una Turquía eliminada, aunque finalizó primero. Los dirigidos por el argentino Mauricio Pochettino hicieron historia al eliminar a Bosnia tras el 2-0 en 16avos y ahora buscarán pasar la barrera de los octavos. Folarin Balogun fue expulsado pero, por decisión del Comité Disciplinario de la FIFA, se anuló la tarjeta roja y podrá jugar los octavos.

Mundial 2026: Estados Unidos vs. Bélgica

Mundial 2026: Estados Unidos vs. Bélgica

Bélgica

Bélgica protagonizó, ante Senegal, uno de los partidos más emocionantes de los 16avos. Iba 2-0 abajo, pero a falta de cinco minutos lo empató y llevó el partido al alargue, y allí lo ganó con un penal de Youri Tielemans en la última jugada. Los europeos habían terminado como líderes del Grupo G luego de dos empates frente a Egipto e Irán y un contundente 5-1 sobre Nueva Zelanda.

Mundial 2026: Portugal vs. España

Portugal

Portugal llegó a la Copa del Mundo como uno de los grandes candidatos pero la fase de grupos dejó más dudas que certezas. Tras igualar 1-1 con RD Congo, los Lusos golearon 5-0 a Uzbekistán pero en el cierre del Grupo K empataron sin goles con Colombia y perdieron la posibilidad de avanzar a los mano a mano como primeros.

Al quedar en segunda posición, chocaron con Croacia por los dieciseisavos de final y se impusieron 2-1 en un partido que tuvo de todo, pero ahora deberán jugar contra España en un duelo que, en la previa, debía darse en la gran final del Mundial.

Mundial 2026: Portugal vs. España

Mundial 2026: Portugal vs. España

España

Por su parte, España hizo los deberes y se quedó con el Grupo H. Debutó con un histórico 0-0 frente a Cabo Verde pero luego aplastó 4-0 a Arabia Saudita y venció 1-0 a Uruguay, sumando siete puntos.

En el duelo de dieciseisavos también goleó. Con un Mikel Oyarzabal encendido -que ya lleva cuatro goles en el Mundial- le ganó 3-0 a Austria y se clasificó a los octavos de final. Sin embargo, ahora tendrá un duelo durísimo e impensado para esta instancia de la Copa del Mundo.

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