Mundial 2026: el minuto a minuto de los partidos de este lunes 6 de julio

Mundial 2026: Portugal vs. España

Portugal

Portugal llegó a la Copa del Mundo como uno de los grandes candidatos pero la fase de grupos dejó más dudas que certezas. Tras igualar 1-1 con RD Congo, los Lusos golearon 5-0 a Uzbekistán pero en el cierre del Grupo K empataron sin goles con Colombia y perdieron la posibilidad de avanzar a los mano a mano como primeros.

Al quedar en segunda posición, chocaron con Croacia por los dieciseisavos de final y se impusieron 2-1 en un partido que tuvo de todo, pero ahora deberán jugar contra España en un duelo que, en la previa, debía darse en la gran final del Mundial.

Mundial 2026: Portugal vs. España

España

Por su parte, España hizo los deberes y se quedó con el Grupo H. Debutó con un histórico 0-0 frente a Cabo Verde pero luego aplastó 4-0 a Arabia Saudita y venció 1-0 a Uruguay, sumando siete puntos.

En el duelo de dieciseisavos también goleó. Con un Mikel Oyarzabal encendido -que ya lleva cuatro goles en el Mundial- le ganó 3-0 a Austria y se clasificó a los octavos de final. Sin embargo, ahora tendrá un duelo durísimo e impensado para esta instancia de la Copa del Mundo.