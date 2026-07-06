Mundial 2026: el minuto a minuto de los partidos de este lunes 6 de julio

La jornada de este lunes 6 de julio sigue con los octavos de final en el Mundial 2026. Los encuentros comenzarán a las 16 con el duelo entre Portugal y España en Dallas. Luego, desde las 21hs, Estados Unidos se medirá con Bélgica en Seattle buscando seguir de racha.
Polémica en el Mundial 2026: UEFA acusó a la FIFA de “cruzar una línea roja” por el caso Balogun
La UEFA cuestionó duramente a la FIFA por suspender durante un año la sanción automática que debía cumplir Folarin Balogun, expulsado en el partido entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina. La medida permitió que el delantero quedara habilitado para disputar los octavos de final ante Bélgica.
Desde el organismo europeo señalaron que la suspensión mínima por una tarjeta roja no debería quedar sujeta a interpretaciones y advirtieron que la decisión puede afectar la igualdad entre las selecciones. También calificaron la resolución como “sin precedentes, incomprensible e injustificable”.