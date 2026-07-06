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6 de julio de 2026 - 10:26
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Polémica en el Mundial 2026: UEFA acusó a la FIFA de "cruzar una línea roja" por el caso Balogun

El ente europeo rechazó la medida que anuló la sanción automática del delantero de E.UU, expulsado ante Bosnia-Herzegovina y habilitado para jugar ante Bélgica.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
UEFA apuntó duramente contra FIFA por habilitar a Folarin Balogun en el Mundial.

UEFA apuntó duramente contra FIFA por habilitar a Folarin Balogun en el Mundial.

La controversia en torno a la participación de Folarin Balogun en el Mundial 2026 incorporó un nuevo episodio. Después de que la FIFA decidiera suspender la sanción automática que debía cumplir el delantero de EE.UU tras su expulsión ante Bosnia-Herzegovina, la UEFA respondió con un comunicado en el que cuestionó con firmeza la medida adoptada.

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El delantero había sido expulsado con tarjeta roja en el encuentro de dieciseisavos de final, tras una falta sobre el defensor bosnio Tarik Muharemovic. De acuerdo con el reglamento vigente, esa sanción debía contemplar como mínimo una fecha de suspensión, por lo que Balogun estaba obligado a no disputar el partido de octavos de final ante Bélgica.

No obstante, la FIFA decidió postergar la ejecución de esa sanción bajo un régimen de prueba por el lapso de un año, lo que permitió que el delantero quedara habilitado para estar a disposición del conjunto comandado por Mauricio Pochettino. La determinación provocó cuestionamientos severos y reavivó la discusión en torno a la interpretación y aplicación del reglamento en pleno desarrollo del torneo.

El duro comunicado de la UEFA contra la FIFA

La decisión tomada ayer de suspender durante un período de prueba de un año la aplicación de la suspensión automática de un partido tras la tarjeta roja mostrada al jugador Folarin Balogun cruzó una línea roja”, expresó la UEFA en su comunicado.

El ente europeo remarcó que la sanción mínima de un encuentro por una expulsión no constituye una decisión sujeta a criterio ni a interpretaciones particulares. En la visión de la UEFA, se trata de una norma reglamentaria de cumplimiento obligatorio que no contempla excepciones, y menos aún cuando el certamen se encuentra en curso.

Asimismo, la UEFA señaló que varios jugadores enfrentaron circunstancias equivalentes durante el mismo torneo y, en todos los casos, debieron cumplir con las sanciones correspondientes. En ese sentido, advirtió que la determinación adoptada por la FIFA podría afectar el principio de igualdad de condiciones entre las selecciones y establecer un precedente riesgoso para el desarrollo del resto de la competencia.

“Cuando quienes velan por el cumplimiento de las reglas ya no lo garantizan, la integridad del juego se ve comprometida y la credibilidad de la competición se ve socavada”, señaló la UEFA en otro tramo del comunicado.

La organización también advirtió que, a raíz de esta resolución, situaciones equivalentes podrían reclamar un criterio de aplicación idéntico, lo que tendría un impacto directo en el desarrollo del torneo. En esa línea, sostuvo que una Copa del Mundo no puede ser evaluada como un episodio aislado, dado que cada determinación repercute en el conjunto del fútbol.

El pronunciamiento concluyó con una postura categórica: “Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan sin precedentes, incomprensible e injustificable”.

La decisión también recibió el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expresó su agradecimiento público a la FIFA por “corregir una tremenda injusticia”. En tanto, el entrenador Mauricio Pochettino avaló la habilitación del delantero y calificó la medida como “fantástica para el fútbol”.

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