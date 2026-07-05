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5 de julio de 2026 - 20:52
Tristeza.

Mundial 2026: Neymar anunció su retiro de la selección de Brasil

Entre lágrimas, Neymar anunció que ese fue su último partido con la selección brasileña, poniendo fin a una carrera inolvidable con la Canarinha.

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El delantero de 34 años ingresó en el segundo tiempo del encuentro, convirtió de penal el descuento en el tiempo agregado, pero no pudo evitar la eliminación de su equipo. Tras el pitazo final, rompió en llanto sobre el césped y luego dejó un mensaje que conmovió al mundo del fútbol.

"Lo intenté. Lo intenté. Empezó aquí en el MetLife y terminó aquí. Ahora se acabó", expresó Neymar al anunciar el cierre de su ciclo con Brasil.

Neymar se retira de la Selecci&oacute;n de Brasil.

Neymar se retira de la Selección de Brasil.

La presencia del astro en este Mundial ya había sido una incógnita debido a las lesiones que sufrió en los últimos años. Aun así, logró recuperarse para disputar el torneo y convirtió un gol en su despedida, aunque no alcanzó para evitar la histórica clasificación de Noruega a los cuartos de final.

Con esta decisión, Brasil pierde a uno de los futbolistas más importantes de su historia reciente. Máximo goleador histórico de la selección, Neymar deja un legado de más de una década defendiendo la camiseta verdeamarela, con la conquista de la Copa Confederaciones 2013 y la medalla de oro olímpica en Río 2016, aunque con la espina de no haber podido conquistar una Copa del Mundo.

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