El francés François Letexier dirigirá a Argentina vs. Egipto en el Mundial 2026

Mundial 2026 - François Letexier será el árbitro principal en el duelo entre Argentina y Ecuador (REUTERS/Alberto Lingria)

La FIFA designó al francés François Letexier como árbitro principal del partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará el martes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final.

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Letexier, de 37 años , estará acompañado por sus compatriotas Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni como asistentes. El noruego Espen Eskas será el cuarto árbitro, mientras que Isaak Bashevkin ocupará el lugar de asistente de reserva.

El francés ya dirigió dos encuentros durante esta Copa del Mundo. Estuvo a cargo del triunfo de Costa de Marfil sobre Ecuador y del empate entre Cabo Verde y Arabia Saudita.

En esos dos partidos mostró ocho tarjetas amarillas y no registró grandes inconvenientes en el control disciplinario. El cruce entre Argentina y Egipto marcará su primera participación en una instancia de eliminación directa durante el torneo.

Un árbitro con experiencia en grandes finales

Letexier comenzó a dirigir en la Ligue 1 en 2016 y se convirtió, con 28 años, en el árbitro más joven en llegar a la máxima categoría del fútbol francés.

Un año después recibió la insignia FIFA y comenzó su recorrido internacional. Entre sus principales antecedentes aparece la final de la Eurocopa 2024, en la que España derrotó 2 a 1 a Inglaterra.

También dirigió la final de la Europa League entre Friburgo y Aston Villa, encuentro en el que el equipo del Dibu Martínez se consagró campeón.

El antecedente polémico con Prestianni y Vinícius

Uno de los episodios más recordados de su carrera reciente ocurrió en un partido entre Benfica y Real Madrid disputado en Portugal.

Durante ese encuentro se produjo un fuerte cruce entre Vinícius Jr. y el argentino Gianluca Prestianni. El futbolista brasileño denunció haber recibido insultos racistas y el episodio derivó posteriormente en una investigación de la UEFA.

Tras analizar lo sucedido, el organismo europeo sancionó a Prestianni con seis partidos de suspensión. Letexier era el árbitro principal de aquel encuentro, que se convirtió en un caso de fuerte repercusión internacional.

Otro antecedente con un jugador argentino

Aunque nunca dirigió un partido de la Selección argentina, Letexier sí tuvo bajo su conducción a varios futbolistas del plantel nacional.

Uno de los casos más recientes ocurrió el 22 de marzo, cuando expulsó a Nicolás Tagliafico durante una derrota del Olympique de Lyon frente al Mónaco por la liga francesa. Ese antecedente aparece ahora en la previa de un partido en el que cada decisión arbitral tendrá una atención especial.

Argentina y Egipto, por un lugar en cuartos

Argentina llegó a esta instancia después de vencer 3 a 2 a Cabo Verde en tiempo suplementario. Egipto, por su parte, eliminó a Australia en una definición por penales tras empatar 1 a 1 durante el tiempo reglamentario.

El ganador avanzará a los cuartos de final del Mundial. Para Letexier será su tercer partido en el torneo y el primero con la Selección argentina dentro del campo de juego.

La terna arbitral completa

Árbitro: François Letexier, de Francia.

François Letexier, de Francia. Asistente 1: Cyril Mugnier, de Francia.

Cyril Mugnier, de Francia. Asistente 2: Mehdi Rahmouni, de Francia.

Mehdi Rahmouni, de Francia. Cuarto árbitro: Espen Eskas, de Noruega.

Espen Eskas, de Noruega. Asistente de reserva: Isaak Bashevkin, de Noruega.

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