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5 de julio de 2026 - 13:33
Jujuy.

Hallaron a un hombre inconsciente en la ruta 9 y está grave

El hombre fue encontrado inconsciente sobre la ruta nacional 9, a la altura de Yacoraite. Permanece internado en grave estado en el hospital Pablo Soria.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El hombre sufrió un traumatismo encéfalo craneal grave y continúa bajo estricta observación en terapia intensiva.

El hombre sufrió un traumatismo encéfalo craneal grave y continúa bajo estricta observación en terapia intensiva.

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El hallazgo se produjo alrededor de las 8.25, cuando efectivos de la Subcomisaría de Huacalera recibieron un aviso sobre la presencia de una persona tendida en un sector de la ruta. Al llegar al lugar, los policías confirmaron la situación y solicitaron de inmediato la intervención del Same.

Fue trasladado de urgencia a la capital

El hombre fue asistido y trasladado en primera instancia al hospital Salvador Mazza de Tilcara. Sin embargo, por la gravedad de las lesiones, los profesionales resolvieron derivarlo al hospital Pablo Soria, en San Salvador de Jujuy.

En el nosocomio capitalino le diagnosticaron un traumatismo encéfalo craneal grave, acompañado por un hematoma subdural extenso, edema cerebral severo y signos de herniación cerebral. Debido a ese cuadro, quedó internado en terapia intensiva y continúa bajo estricta observación médica.

El hombre sufrió un traumatismo encéfalo craneal grave y continúa bajo estricta observación en terapia intensiva.

El hombre sufrió un traumatismo encéfalo craneal grave y continúa bajo estricta observación en terapia intensiva.

Investigan si fue un accidente

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien dispuso el inicio de una causa de oficio. Entre las medidas ordenadas se encuentra el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y la búsqueda de posibles testigos que puedan aportar información sobre las circunstancias en las que el hombre terminó herido.

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 3. Los efectivos trabajan para determinar si se trató de un accidente o si hubo intervención de terceros.

Lo más importante

  • El hombre fue hallado inconsciente sobre la ruta nacional 9.
  • El hecho ocurrió a la altura del paraje Yacoraite.
  • Fue trasladado primero al hospital Salvador Mazza de Tilcara.
  • Luego quedó internado en terapia intensiva en el hospital Pablo Soria.
  • Sufrió un traumatismo encéfalo craneal grave.
  • La Justicia investiga si fue un accidente o si hubo intervención de terceros.

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