Jujuy registró 36 siniestros viales y ninguna víctima fatal

Los controles desarrollados entre el jueves 25 y este lunes 29 de junio dejaron 36 siniestros viales , 851 actas y ninguna persona fallecida en las rutas de Jujuy . El informe fue elaborado por la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial a partir de los operativos desplegados en distintos puntos de la provincia.

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Jujuy. Fin de semana en Jujuy con 47 choques y una muerte por siniestros viales

Del total de infracciones, 785 correspondieron a actas por distintas faltas a las normas de tránsito. Además, 51 conductores dieron positivo en los controles de alcoholemia y otros 15 fueron sancionados por circular por encima de los límites de velocidad permitidos.

Los controles volvieron a detectar una cantidad importante de personas conduciendo después de consumir alcohol.

Durante el período relevado se confeccionaron 51 actas por alcoholemia positiva, un dato que continúa generando preocupación por el riesgo que representa para conductores, acompañantes y demás usuarios de las rutas.

A estas infracciones se sumaron 15 actas por exceso de velocidad y 785 por faltas de distinta naturaleza, alcanzando un total de 851 actuaciones.

No hubo víctimas fatales

El balance oficial informó que se produjeron 36 siniestros viales en toda la provincia durante los operativos del fin de semana.

A pesar de la cantidad de hechos registrados, no se reportaron personas fallecidas. Este dato marca una diferencia positiva respecto del fin de semana anterior, cuando una persona perdió la vida en un choque ocurrido sobre la Ruta Provincial 47.

Comparación con el fin de semana anterior

Entre el viernes 19 y el domingo 21 de junio se habían labrado 898 actas: 788 por infracciones varias, 100 por alcoholemia positiva y 10 por exceso de velocidad. Además, ese período dejó una víctima fatal.

En la comparación con los datos registrados la semana pasada:

El total de infracciones bajó de 898 a 851, es decir, se registraron 47 actas menos.

Las alcoholemias positivas descendieron casi a la mitad, al pasar de 100 a 51

Las multas por exceso de velocidad aumentaron de 10 a 15.

Las actas varias pasaron de 788 a 785 .

pasaron de . El cambio más importante fue que este último fin de semana no se registraron víctimas fatales.

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