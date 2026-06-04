Güemes, Anta, Orán y San Martín encabezan los índices de siniestros viales en Salta

De acuerdo con lo señalado por el subsecretario de Seguridad Vial de Salta , Francisco Fleming , los departamentos de Güemes , Anta , Orán y San Martín son actualmente las zonas de la provincia que registran los índices más altos de siniestros viales.

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En particular, respecto a Güemes , el funcionario expresó su inquietud por los elevados niveles de alcohol que se detectan en los controles de tránsito realizados en la zona.

"Las alcoholemias que se han practicado en el departamento Güemes muestran graduaciones alcohólicas muy elevadas en comparación con otros departamentos", apuntó.

En relación con el departamento de Anta, el funcionario señaló que uno de los inconvenientes más habituales está asociado a la presencia de animales sueltos sobre la calzada. En ese sentido, explicó que esta problemática ya ha derivado en una importante cantidad de accidentes de tránsito, con personas heridas e incluso fallecimientos, especialmente en rutas provinciales y nacionales que cruzan la región, como la Ruta 5 y la Ruta 16.

Güemes, Anta, Orán y San Martín concentran actualmente los mayores índices de siniestralidad vial de la provincia.

En declaraciones con colegas de Metro Noticias, el funcionario también alertó sobre el elevado nivel de siniestralidad registrado en el corredor de la Ruta Nacional 50, en particular en el tramo que une Pichanal con Aguas Blancas, considerado uno de los sectores con mayor circulación vehicular del norte de la provincia.

Aunque admitió que el mal estado de rutas nacionales contribuye a la producción de accidentes, Francisco Fleming subrayó que el factor humano sigue siendo la causa predominante detrás de los siniestros viales.

Educación vial y llamado a la responsabilidad social

En el marco de las políticas preventivas implementadas por el Gobierno provincial, el funcionario resaltó la realización de capacitaciones de manejo seguro para motociclistas en diferentes localidades de Salta, orientadas a disminuir la cantidad de accidentes y fomentar una conducción más responsable.

Indicaron que uno de los problemas más frecuentes está vinculado a la presencia de animales sueltos sobre las rutas.

Por último, el subsecretario hizo un llamado a tomar conciencia sobre las consecuencias sociales de esta problemática y afirmó que la seguridad en las rutas depende del involucramiento y la responsabilidad de toda la sociedad.

"Lo que está ocurriendo con la siniestralidad en nuestra provincia no es positivo. Quedan familias destrozadas y sueños de nuestros jóvenes por cumplirse", argumentó.