¿Cuántos amigos necesitamos para ser felices? Una especialista de Jujuy explicó qué dice la ciencia

¿Es posible tener cientos de amigos ? ¿las relaciones verdaderamente profundas son muchas menos de las que imaginamos? La licenciada en Filosofía Carolina González abordó estas preguntas a partir de un estudio desarrollado por un antropólogo y biólogo que analizó la capacidad del cerebro humano para sostener vínculos sociales.

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Según explicó, la investigación establece que existe un límite para las relaciones significativas y que la amistad requiere tiempo, reciprocidad y compromiso.

González hizo referencia al trabajo del antropólogo británico Robin Dunbar, conocido por la denominada "teoría del número de Dunbar".

"Vi un informe que presentó un antropólogo y biólogo que estudió el cerebro humano. Explicó numéricamente cuántos amigos reales podemos tener. No es un millón, como decía Roberto Carlos".

Según detalló, una persona puede mantener distintos niveles de vínculos. "Podemos tener 150 conocidos. Amigos efectivamente reales solo son cinco". La especialista explicó que ese grupo corresponde a las personas en quienes se puede confiar plenamente. "Son amigos con los que uno puede contar en cualquier circunstancia".

Además, señaló que existe un segundo círculo de personas cercanas. "Se puede tener unas 50 personas con las que existe un vínculo de afecto".

Respecto de los conocidos, aclaró: "Con conocidos nos referimos a gente de la que sabemos a qué se dedica y conocemos algunos aspectos de su vida".

¿Se puede ampliar ese círculo?

Aunque el estudio marca un límite, González explicó que esas relaciones también dependen del tiempo y del esfuerzo que cada persona dedica a sostenerlas.

"Obviamente el círculo se puede ampliar, pero depende del nivel de inteligencia y, sobre todo, de trabajarlo previamente." Y agregó: "Si no trabajás por esos vínculos, siempre serán cinco".

Amigos.

Cómo nace una amistad

Para la licenciada, la amistad no surge de manera inmediata, sino que se construye con el paso del tiempo. "La amistad arranca del encuentro con una persona con la que compartís cosas".

Sin embargo, advirtió que un encuentro aislado no alcanza para hablar de amistad. "Compartir una vez no quiere decir que seamos amigos".

Según explicó, el vínculo necesita fortalecerse de manera constante. "Después hay que ir construyendo entre ambos las circunstancias que alimenten esa amistad".

"Las amistades también se terminan"

González sostuvo que los vínculos cambian con el paso de los años y que es natural que algunas amistades lleguen a su fin. "Es por eso que las amistades también se terminan; hay que saber reconocerlo".

También señaló que la cantidad de amigos suele variar según la etapa de la vida. "Hay picos en la edad de las personas en que uno tiene más amigos y luego se va reduciendo". Indicó que ese período se da entre los 20 y los 50 años.

"Después se va afianzando más la familia. Luego de los 60 el número se reduce mucho."

La especialista remarcó que una amistad no implica coincidir en todo ni verse permanentemente. "No tenemos por qué estar de acuerdo en todo ni vernos siempre".

Y dejó un mensaje para quienes creen que tener pocos amigos es algo negativo. "Hay que entender que tener pocos amigos no es malo. Es preferible tener pocos y buenos"

Finalmente, destacó que toda amistad necesita reciprocidad. "Hay amistad en el momento en que hay reciprocidad. Si del otro lado no hay regreso, no tiene sentido".

Y concluyó: "No puedo pasar la vida tratando de sostener determinada amistad".

Para González, el verdadero valor de esos vínculos aparece especialmente en los momentos difíciles. "Tenemos que ser amigos en las buenas y en las malas, más en las malas, que es cuando más te necesito".

Y cerró con una reflexión sobre la importancia de estos lazos en la vida cotidiana. "No podemos vivir sin amigos".