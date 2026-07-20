Enrique Febbraro, el argentino detrás del Día del Amigo: la historia de cómo nació la celebración

“Imposible de clasificar” es una de las formas en las que muchos describen al argentino Enrique Ernesto Febbraro , quien nació en Buenos Aires en 1924 . A lo largo de su vida se desempeñó en múltiples áreas: fue profesor, filósofo, odontólogo, psicólogo, músico y locutor radial .

Efemérides. Día del amigo: esta es la explicación de por qué se celebra en esta fecha

Por su extensa trayectoria profesional y su compromiso con la comunidad, recibió el reconocimiento de ciudadano ilustre de Lomas de Zamora , en el sur del conurbano bonaerense.

Además de haber participado como miembro fundador en varias filiales del Rotary Club , Enrique Febbraro fue una de las tantas personas que quedaron profundamente conmovidas al presenciar, el 20 de julio de 1969 , la emisión televisiva en directo de la llegada del Apolo 11 a la Luna .

Con el paso del tiempo, el propio Febbraro explicó que aquel acontecimiento no representaba solamente un avance de carácter científico o tecnológico , sino también una muestra de lo que la humanidad podía conseguir cuando actuaba de manera conjunta. A partir de esa idea nació una expresión que luego se transformaría en el símbolo de la celebración : “un pueblo de amigos es una nación imbatible ”.

Una campaña epistolar

Antes de que la tripulación de la misión Apolo 11 emprendiera el regreso hacia la Tierra, Enrique Febbraro elaboró una carta en la que detallaba su iniciativa, la adaptó a distintos idiomas y mandó a imprimir cerca de mil ejemplares. Luego, distribuyó esas copias entre diferentes filiales del Rotary Club y organizaciones de aproximadamente cien países alrededor del mundo.

La repercusión obtenida fue mucho mayor de la que esperaba, ya que recibió entre 700 y 800 respuestas favorables provenientes del exterior. Ese respaldo fue el impulso que necesitaba para avanzar con el reconocimiento formal de una jornada destinada a celebrar el “Día del Amigo” dentro de las instituciones.

Enrique Febbraro visitó organismos públicos, instituciones religiosas y organizaciones de la sociedad civil con el propósito de obtener respaldo oficial para su propuesta. En 1972, decidió inscribir legalmente la autoría de la celebración y posteriormente entregó esos derechos al Rotary Club de Lomas de Zamora, buscando que la iniciativa pudiera expandirse y ser promovida de manera gratuita, sin objetivos comerciales.

El reconocimiento oficial del Día del Amigo

La incorporación del Día del Amigo dentro de los ámbitos oficiales se produjo de manera progresiva a través de diferentes reconocimientos institucionales. En 1979, la Ciudad de Buenos Aires estableció formalmente la celebración por medio de un decreto que tomó como referencia el lema impulsado por Enrique Febbraro.

Tiempo después, el 29 de noviembre de 1983, el Poder Ejecutivo bonaerense sancionó el decreto 1826, mediante el cual, en su primer artículo, designó a Lomas de Zamora como la “capital provincial de la amistad”. La decisión se fundamentó en que esa ciudad había sido el lugar donde nació la iniciativa, una propuesta que había generado “aceptación y regocijo popular”.

A lo largo de los años, la fecha impulsada por Enrique Febbraro dejó de ser una celebración exclusivamente argentina y logró expandirse hacia otros países, donde también es conmemorada, como Uruguay, Brasil, Chile y España, entre varios más.

Aunque en 2011 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fijó el 30 de julio como el Día Internacional de la Amistad, la iniciativa nacida en Argentina continúa vigente y mantiene un fuerte arraigo entre personas de distintas generaciones que encuentran en ella una oportunidad para celebrar los vínculos de amistad.

Gracias a su permanente labor en favor de la amistad, la solidaridad y la paz, Enrique Febbraro fue candidato en dos ocasiones al Premio Nobel de la Paz, como reconocimiento a su aporte y compromiso con esos ideales.

Murió el 4 de noviembre de 2008, a los 84 años, dejando como herencia una iniciativa vinculada al afecto, la unión y la celebración de los vínculos humanos. Su historia continúa recordando que una de las experiencias más valiosas de la vida surge de compartir momentos y construir recuerdos junto a los amigos.