Qué jugadores de la Selección vuelven a la Argentina tras el Mundial 2026

La Selección Argentina inició este lunes el regreso al país luego de disputar la final del Mundial 2026 frente a España. Gran parte de la delegación partió desde Estados Unidos a bordo de un vuelo de Aerolíneas Argentinas, que tiene previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza alrededor de las 18.30.
Sin embargo, el plantel no regresará completo. Tal como había anticipado la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), varios futbolistas optaron por viajar directamente hacia otros destinos para reincorporarse a sus clubes o comenzar sus vacaciones.
Qué jugadores regresan a la Argentina
En el vuelo viajan parte de los futbolistas, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, integrantes del staff y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.
Entre los jugadores que regresan al país se encuentran:
- Emiliano Martínez
- Gerónimo Rulli
- Juan Musso
- Gonzalo Montiel
- Nahuel Molina
- Lisandro Martínez
- Cristian Romero
- Nicolás Otamendi
- Nicolás Tagliafico
- Facundo Medina
- Marcos Senesi
- Enzo Fernández
- Alexis Mac Allister
- Leandro Paredes
- Exequiel Palacios
- Giovani Lo Celso
- Valentín Barco
- Lautaro Martínez
- Julián Álvarez
- Nicolás González
- Thiago Almada
- Giuliano Simeone
- José Manuel López
- Nico Paz
Los jugadores que no vuelven con la delegación
Otros integrantes del plantel decidieron no regresar a la Argentina junto al resto de la delegación. Lionel Messi y Rodrigo De Paul permanecieron en Estados Unidos. De acuerdo con distintas versiones, ambos realizarían una escala en Miami antes de continuar viaje.
Qué dijo la AFA
En el comunicado difundido tras la final, la Asociación del Fútbol Argentino ya había anticipado que el regreso sería parcial.
"Tras la final, algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso".
La entidad también confirmó que solo una parte de la delegación regresaría a Buenos Aires junto al cuerpo técnico y los dirigentes.
No habría festejo oficial
Por el momento, la AFA no tiene previsto realizar un recibimiento oficial para el plantel.
Además, distintas versiones indican que la entidad no aceptaría la invitación realizada por el presidente Javier Milei para visitar la Casa Rosada, por lo que la llegada de la delegación se realizaría sin actos protocolares ni festejos organizados.
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