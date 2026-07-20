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20 de julio de 2026 - 14:55
Mundial.

El emotivo mensaje de Lionel Messi después de perder la final del Mundial 2026

El capitán de la Selección Argentina compartió una reflexión tras la derrota ante España y agradeció el apoyo de los argentinos.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Lionel Messi

Lionel Messi

Lionel Messi publicó un sentido mensaje después de la derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026. El capitán habló del dolor por no haber conseguido el título, pero también destacó el camino realizado por el equipo durante la competencia.

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En su publicación, Messi valoró el esfuerzo del grupo, el apoyo de los argentinos y el hecho de haber llegado a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo.

El dolor después de la final

Messi reconoció que la derrota dejó una herida difícil de cerrar, aunque también remarcó que el recorrido de la Selección Argentina quedará en la memoria.

El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno. El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno.

Luego hizo referencia a los partidos que el equipo logró revertir durante el torneo y al acompañamiento de todo el país.

“Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”.

El valor de haber llegado a otra final

El capitán también señaló que, por el golpe de la derrota, todavía resulta difícil dimensionar lo conseguido.

Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo.

Con ese mensaje, Messi destacó la continuidad competitiva de la Selección Argentina en la máxima cita del fútbol mundial.

El agradecimiento a los argentinos

En otro tramo de su publicación, Messi agradeció las muestras de apoyo recibidas después de la final.

“Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”.

Al final del mensaje, Lionel Messi también felicitó a España por haber conseguido el campeonato.

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