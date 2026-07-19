El llanto de Lionel Messi tras recibir la medalla de subcampeón del Mundial 2026

La derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más conmovedoras del torneo. Luego de caer ante España, Lionel Messi recibió la medalla correspondiente al subcampeonato y protagonizó un momento cargado de emoción.

Una vez finalizada la ceremonia de premiación, el capitán argentino descendió del escenario y caminó hacia uno de los arcos del estadio, donde se encontraba la mayor parte de los hinchas argentinos. Allí, visiblemente afectado por el resultado, no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto. Las imágenes del rosarino emocionado recorrieron rápidamente las redes sociales y reflejaron el impacto de una derrota que puso fin al sueño de conquistar un nuevo título mundial.

Más allá del resultado, Messi volvió a escribir una página en la historia del fútbol. Con su presencia desde el inicio en la final de 2026, estableció un nuevo récord al convertirse en el primer futbolista en disputar como titular tres finales de la Copa del Mundo: Brasil 2014, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026.

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