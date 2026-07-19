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19 de julio de 2026 - 20:04
Emoción.

El llanto de Lionel Messi tras recibir la medalla de subcampeón del Mundial 2026

El capitán argentino no pudo contener la emoción después de la derrota ante España. Tras la premiación, se acercó al sector donde estaban los hinchas argentinos y rompió en llanto.

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Una vez finalizada la ceremonia de premiación, el capitán argentino descendió del escenario y caminó hacia uno de los arcos del estadio, donde se encontraba la mayor parte de los hinchas argentinos. Allí, visiblemente afectado por el resultado, no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto. Las imágenes del rosarino emocionado recorrieron rápidamente las redes sociales y reflejaron el impacto de una derrota que puso fin al sueño de conquistar un nuevo título mundial.

Más allá del resultado, Messi volvió a escribir una página en la historia del fútbol. Con su presencia desde el inicio en la final de 2026, estableció un nuevo récord al convertirse en el primer futbolista en disputar como titular tres finales de la Copa del Mundo: Brasil 2014, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026.

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