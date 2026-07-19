Mundial 2026: el premio millonario de España y cuánto cobró Argentina por ser subcampeón

España se consagró campeón del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Argentina en la final y, además de levantar la Copa del Mundo, se quedó con el premio económico más alto de la competencia . La Selección argentina, como subcampeona, también recibirá una cifra millonaria por haber llegado hasta el último partido del torneo.

La edición disputada en Estados Unidos, México y Canadá, la primera de la historia con 48 selecciones, estableció además un récord en materia económica. FIFA elevó el monto global destinado a las federaciones participantes hasta los 871 millones de dólares .

Por conquistar el título, España recibirá 51 millones de dólares , el premio más alto otorgado a un campeón en la historia de la Copa del Mundo. La cifra supera ampliamente los 42 millones de dólares que Argentina recibió por consagrarse campeona en Qatar 2022 . El aumento se produjo en el marco de la expansión del torneo y de una revisión del esquema económico realizada por FIFA antes del comienzo de la competencia.

Inicialmente, en diciembre de 2025, FIFA había establecido un premio de 50 millones de dólares para el campeón y 33 millones para el subcampeón. Posteriormente, el organismo aumentó la distribución global hasta los 871 millones de dólares y la escala final de premios quedó en 51 millones para el ganador y 34 millones para el segundo.

Cuánto dinero se lleva Argentina por ser subcampeón

Por finalizar en el segundo puesto, Argentina recibirá 34 millones de dólares correspondientes a su ubicación final en el Mundial 2026. La diferencia económica entre levantar la Copa y terminar como subcampeón fue, de esta manera, de 17 millones de dólares.

Estos montos no se entregan directamente a los futbolistas, sino a las federaciones nacionales: en el caso argentino, el dinero es recibido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Luego, cada entidad determina la distribución interna de acuerdo con las primas y acuerdos establecidos con jugadores y cuerpos técnicos.

Un Mundial con reparto económico récord

El Mundial 2026 marcó un fuerte incremento en los recursos distribuidos entre las selecciones. En abril, el Consejo de FIFA elevó a 871 millones de dólares el paquete económico destinado a las 48 federaciones participantes.

Además de los premios vinculados al rendimiento deportivo, cada selección recibió 2,5 millones de dólares para gastos de preparación y un pago de 10 millones de dólares por clasificación y participación, junto con otras contribuciones destinadas a cubrir costos de delegaciones y entradas para los equipos.

Por este motivo, las cifras de 51 millones para España y 34 millones para Argentina corresponden al premio asociado a la posición alcanzada en el torneo, mientras que existen otros aportes económicos adicionales que FIFA entregó a todas las federaciones participantes.

Un premio inédito para el campeón

España no solo levantó el trofeo y recibió las tradicionales medallas de oro. En esta edición, FIFA incorporó por primera vez anillos de campeón de la Copa del Mundo.

La colección está compuesta por 2.026 piezas numeradas, de las cuales 30 fueron reservadas para el equipo campeón y las 1.996 restantes estarán disponibles para aficionados como productos oficiales. Se trata de una novedad inspirada en una tradición muy extendida en las principales ligas deportivas de Estados Unidos.