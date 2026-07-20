El Gobierno analiza suspender el feriado por la Selección Argentina

El Gobierno nacional revisa el operativo previsto para recibir a la Selección Argentina luego de la final del Mundial 2026. Aunque el presidente Javier Milei había anunciado que declararía feriado nacional el día del festejo, la medida quedó sujeta a la decisión que adopten los jugadores y el cuerpo técnico sobre un eventual encuentro con los hinchas.

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En ese contexto, las autoridades mantienen reuniones para definir cómo continuará la organización del recibimiento, mientras crecen las dudas sobre la realización de una celebración multitudinaria.

Horas después de la final frente a España, Javier Milei publicó un mensaje en sus redes sociales en el que condicionó el feriado a la voluntad de la Selección.

"Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional."

FESTEJO MUNDIAL

Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional. — Javier Milei (@JMilei) July 20, 2026

La AFA confirmó que parte del plantel no volverá al país

La Asociación del Fútbol Argentino informó que la delegación regresará de manera parcial, ya que algunos futbolistas partirán directamente desde Estados Unidos hacia otros destinos.

"Algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso."

Si bien la entidad no dio a conocer los nombres, distintos medios nacionales señalaron que varios jugadores no viajarían. Lionel Messi y Rodrigo De Paul volaron desde Nueva York a Miami para reincorporarse al Inter Miami. A ellos se suman Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina y Giovanni Simeone, quienes también optaron por dirigirse directamente a sus clubes o destinos de descanso sin escala en Buenos Aires.

Continúan las reuniones

Ante este escenario, el Gobierno nacional mantiene en revisión el operativo que había comenzado a organizar durante el fin de semana.

Según trascendió, representantes de la Nación, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires tienen previsto mantener nuevos encuentros para definir los pasos a seguir, a la espera de una comunicación oficial por parte de la AFA y del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

Fuentes oficiales señalaron que la organización del eventual recibimiento dependerá de la decisión que adopte la Selección.

El operativo permanece preparado

Mientras continúa la incertidumbre, tanto el Gobierno nacional como la Ciudad de Buenos Aires mantienen preparado el esquema de seguridad previsto para un posible festejo.

En los alrededores del Obelisco ya se había dispuesto un operativo especial con efectivos policiales, vallados y puestos sanitarios, mientras que la provincia de Buenos Aires también organizó un dispositivo preventivo para distintos municipios.

Sin embargo, la puesta en marcha de ese operativo dependerá de la definición que adopten en las próximas horas los jugadores y el cuerpo técnico sobre la posibilidad de realizar un encuentro con los hinchas.