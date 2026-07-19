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19 de julio de 2026 - 21:25
Mundial.

Entre lágrimas y orgullo, miles de hinchas coparon el Obelisco para agradecerle a la Selección argentina

A pesar de la derrota ante España en la final del Mundial 2026, una multitud se reunió en el centro porteño para reconocer la entrega del equipo y homenajear a Lionel Messi.

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Con una mezcla de tristeza, emoción y orgullo, los simpatizantes argentinos se acercaron hasta la avenida 9 de Julio con camisetas, banderas y bombos. Entonaron canciones dedicadas al equipo nacional y destacaron el esfuerzo de un plantel que logró disputar la definición del torneo por segunda edición consecutiva.

La figura más reconocida durante la concentración fue Lionel Messi. Los hinchas corearon el nombre del capitán y volvieron a manifestarle su cariño, luego de que las cámaras lo mostraran visiblemente afectado tras el encuentro disputado en el estadio MetLife.

Una multitud se reunió tras la final

Una vez finalizada la ceremonia de premiación, las inmediaciones del Obelisco comenzaron a llenarse de personas. La concentración se extendió hacia las plataformas del Metrobús y diferentes sectores del centro porteño.

Durante la noche también se proyectaron imágenes del recorrido de la Selección argentina en el Mundial sobre la estructura del monumento. Como parte del reconocimiento, el Teatro Colón fue iluminado con los colores celeste y blanco.

El operativo de seguridad permitió que la reunión se desarrollara de manera ordenada, aunque se registraron cortes y restricciones para la circulación vehicular en algunas de las principales arterias de la zona.

Además del Obelisco, hubo concentraciones en barrios como Palermo, Barracas y Constitución. Las muestras de apoyo también se replicaron en diferentes puntos del país, entre ellos el Monumento Nacional a la Bandera de Rosario, municipios del conurbano bonaerense y Mar del Plata.

La tristeza de Lionel Messi tras la derrota

Argentina cayó por 1 a 0 ante España durante el tiempo suplementario. Ferran Torres convirtió el único gol del encuentro y le permitió al seleccionado europeo consagrarse campeón del mundo por segunda vez en su historia.

Después del pitazo final y del saludo con los futbolistas españoles, Messi permaneció sentado junto a sus compañeros sobre el campo de juego mientras observaba los festejos del equipo rival.

El capitán argentino se quitó los botines, las medias y las canilleras antes de dirigirse a la ceremonia de premiación. Su imagen reflejó la frustración por una derrota que puso fin a una nueva campaña histórica de la Selección argentina.

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