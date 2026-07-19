Dibu Martínez fue figura ante España: las atajadas que mantuvieron viva a Argentina

La derrota ante España en la final del Mundial 2026 dejó una de las actuaciones más destacadas de Emiliano “Dibu” Martínez , quien volvió a convertirse en una pieza fundamental para sostener a la Selección argentina durante gran parte de un partido marcado por la tensión, las lesiones y la presión constante del conjunto europeo.

Desde los primeros minutos en el MetLife Stadium, el arquero respondió cada vez que España consiguió romper la estructura defensiva argentina. Sus intervenciones permitieron mantener el arco en cero durante los 90 minutos reglamentarios y llevaron la definición hasta la prórroga.

La primera intervención importante llegó apenas a los 4 minutos , cuando una rápida acción española dejó a Lamine Yamal en posición de remate. Martínez reaccionó con velocidad, leyó la intención del atacante y consiguió desviar el disparo para evitar que España se pusiera rápidamente en ventaja.

El duelo entre ambos volvió a repetirse a los 16 minutos. Yamal encontró nuevamente un espacio y remató buscando uno de los costados, pero el arquero argentino se lanzó sobre su palo derecho y volvió a impedir el gol.

Dibu Martínez fue figura ante España

Antes del cierre de la primera mitad apareció otra vez. Mikel Oyarzabal probó desde la medialuna con un potente disparo, pero Martínez respondió con seguridad y mantuvo el empate. Argentina llegó así al descanso con el marcador 0 a 0 y con su arquero como uno de los principales responsables de sostener la igualdad.

Una defensa argentina golpeada por las lesiones

La tarea del Dibu tomó todavía mayor dimensión por las modificaciones que sufrió la última línea argentina durante el encuentro. Lisandro Martínez debió abandonar el campo por una lesión muscular antes del descanso, lo que provocó el ingreso de Nicolás Otamendi y obligó a reorganizar la defensa.

Más adelante, Cristian “Cuti” Romero también salió por molestias físicas y fue reemplazado por Facundo Medina. A esas variantes se sumó el ingreso de Nahuel Molina por Gonzalo Montiel, por lo que Nicolás Tagliafico terminó siendo el único integrante de la defensa inicial que permaneció durante todo el encuentro. Pese a los constantes cambios, Dibu Martínez sostuvo el orden desde el arco, dio indicaciones y respondió ante cada avance español.

España aumentó la presión en el segundo tiempo

Tras el descanso, España profundizó su búsqueda y volvió a exigir rápidamente al arquero argentino. En una de las primeras aproximaciones del complemento, Martínez controló un disparo desde la medialuna sin conceder rebote. Poco después volvió a responder ante otro remate frontal que amenazaba con quebrar la igualdad.

Dibu Martínez fue figura ante España

Uno de los momentos de mayor peligro llegó a los 66 minutos, cuando España conectó un cabezazo a corta distancia. El arquero argentino reaccionó a puro reflejo y evitó nuevamente la apertura del marcador. La presión continuó y, sobre los 76 minutos, volvió a intervenir ante un disparo desde afuera del área. Poco después también consiguió desviar un intento lejano de Pau Cubarsí.

Las atajadas decisivas sobre el final

Con el partido entrando en su tramo más tenso, Martínez volvió a responder. A los 92 minutos, rechazó un peligroso remate de Nico Williams desde las inmediaciones del área y mantuvo con vida a Argentina en los últimos instantes del tiempo reglamentario.

Ya en la prórroga, el arquero protagonizó otra intervención determinante. A los 98 minutos, Lamine Yamal ejecutó un tiro libre que buscaba el palo izquierdo, pero Martínez voló y consiguió enviar la pelota al córner.

España incluso llegó a convertir durante el tiempo suplementario, aunque la acción fue anulada por una infracción en ataque. Después de esa jugada, el arquero argentino mostró signos de dolor, pero continuó en el campo. Ferran Torres terminó rompiendo la resistencia argentina

La resistencia finalmente se quebró durante la segunda parte de la prórroga.

Ferran Torres recibió un centro de Nico Williams y consiguió marcar el gol que puso a España en ventaja, en un momento en el que Argentina ya jugaba con un futbolista menos tras la expulsión de Enzo Fernández. El tanto terminó siendo decisivo y selló la consagración española. Hasta ese momento, Martínez había conseguido sostener el arco argentino frente a una gran cantidad de llegadas y había prolongado la definición de una final que exigió al máximo a la defensa albiceleste.

Dibu Martínez, otra vez protagonista en una final mundialista

Pese a que esta vez el desenlace no terminó con una celebración argentina, Emiliano Martínez volvió a demostrar su importancia en un partido decisivo. Sus reflejos en los primeros minutos, la seguridad ante los remates de media distancia y las intervenciones en momentos límite permitieron que Argentina llegara con posibilidades hasta el tramo final de la prórroga.

España terminó quedándose con el título, pero Dibu volvió a ser uno de los futbolistas más determinantes de la Selección argentina, sosteniendo durante gran parte de la noche una ilusión que recién se quebró en los minutos decisivos del tiempo suplementario.