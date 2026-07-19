El Mundial 2026 y las estadísticas de la final: las claves de la derrota de Argentina

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España dejó un partido cerrado, pero las estadísticas oficiales permiten analizar algunas de las diferencias que terminaron inclinando el encuentro a favor del conjunto europeo.

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Más allá del resultado, España consiguió imponerse en distintos aspectos vinculados con la posesión , la recuperación rápida de la pelota y el despliegue físico, tres factores que le permitieron sostener durante más tiempo su propuesta y controlar diferentes momentos del partido.

Uno de los primeros datos que refleja la diferencia entre ambos equipos aparece en la tenencia. España registró un 50% de posesión, mientras que Argentina alcanzó el 44% . El porcentaje restante correspondió a situaciones en las que la pelota estuvo en disputa.

Aunque la diferencia no fue amplia, el seleccionado español consiguió tener mayor continuidad con el balón y administrar con más frecuencia los tiempos del encuentro . En la generación ofensiva, España también registró una mayor cantidad de acciones claras, con cuatro, mientras que Argentina no logró contabilizar ninguna dentro de ese indicador.

España recuperó la pelota más rápido

Otra de las claves estuvo en la reacción de cada equipo después de perder la posesión. Según las estadísticas, España necesitó en promedio 10 segundos para recuperar la pelota, mientras que Argentina tardó 13 segundos.

Esa diferencia permitió al conjunto europeo reorganizarse con mayor rapidez, interrumpir avances argentinos y volver a instalarse en campo rival. La presión tras pérdida fue, de esta manera, uno de los aspectos en los que España consiguió una ventaja durante la final.

La diferencia física entre España y Argentina

El despliegue físico también aparece entre los indicadores destacados. España recorrió un total de 121,05 kilómetros, mientras que Argentina acumuló 118,62 kilómetros durante el partido. La diferencia fue de poco más de dos kilómetros, pero los datos muestran que el conjunto español sostuvo un mayor recorrido colectivo.

En los desplazamientos realizados entre 15 y 20 km/h, España acumuló 14,40 kilómetros. También recorrió 4,87 kilómetros en velocidades de entre 20 y 25 km/h. La diferencia se mantuvo en los movimientos de máxima intensidad. En desplazamientos superiores a los 25 km/h, España alcanzó 1,69 kilómetros frente a los 1,39 kilómetros registrados por Argentina.

Argentina tuvo más córners, pero no logró aprovecharlos

Las estadísticas ofensivas también muestran un dato particular. Argentina tuvo dos tiros de esquina y realizó dos centros, mientras que España contabilizó un córner y un centro. Sin embargo, la Selección argentina no consiguió transformar esas situaciones en oportunidades que modificaran el desarrollo del partido.

Algo similar ocurrió con las pelotas detenidas. Argentina contó con ocho tiros libres, frente a ninguno registrado para España, pero tampoco pudo encontrar por esa vía una ventaja decisiva. Esto muestra que disponer de más acciones a balón parado no necesariamente se tradujo en mayor peligro.

Las pequeñas diferencias que terminaron inclinando la final del Mundial 2026

Las estadísticas no muestran una superioridad abrumadora de España, sino una serie de ventajas pequeñas y sostenidas en distintos aspectos del juego. El conjunto europeo tuvo más posesión, necesitó menos tiempo para recuperar la pelota, recorrió una mayor distancia y sostuvo un volumen ligeramente superior en los desplazamientos de alta intensidad.

Argentina, por su parte, dispuso de más córners, centros y tiros libres, aunque no consiguió transformar esas oportunidades en situaciones determinantes. En una final cerrada, esas diferencias terminaron teniendo peso. España logró ser más consistente en la recuperación y en el control territorial, mientras que Argentina encontró mayores dificultades para generar peligro y aprovechar las pelotas detenidas.