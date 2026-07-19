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19 de julio de 2026 - 11:16
Deportes.

Mundial 2026: la foto de la Selección argentina antes de la final con España

A horas de la final del Mundial 2026, Messi y gran parte del plantel argentino compartieron una imagen en redes sociales para reflejar la unión del grupo.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Mundial 2026: la foto de la Selección antes de la final conEspaña

Mundial 2026: la foto de la Selección antes de la final con España

La Selección Argentina afrontará este domingo una nueva final del mundo cuando se mida con España desde las 16 en busca de una nueva estrella. En la previa del encuentro decisivo del Mundial 2026, los futbolistas albicelestes eligieron expresar sus sensaciones a través de las redes sociales con una imagen que simboliza la unidad del grupo.

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El mensaje más destacado fue el de Lionel Messi, quien atraviesa una destacada Copa del Mundo y compartió unas palabras cargadas de emoción. "Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso. Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia. Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar. VAMOS ARGENTINA", escribió el capitán.

Lionel Messi y la victoria ante Inglaterra

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Los otros mensaje en pleno Mundial 2026

La publicación fue replicada por varios integrantes del plantel. Algunos, como Juan Musso y Enzo Fernández, compartieron directamente el mensaje de Messi, mientras que otros optaron por escribir sus propias reflexiones.

Rodrigo De Paul destacó el recorrido del equipo durante el torneo: "Termina este viaje inolvidable. Fueron 50 días llenos de recuerdos, emociones y momentos que ya forman parte de la historia. Ahora nos queda un paso más. Y hacia allá vamos, juntos, con la misma ilusión de siempre".

Por su parte, Emiliano "Dibu" Martínez puso el foco en la fortaleza colectiva del grupo: "La importancia de la unión, la colaboración diaria y el apoyo incondicional donde todos aportan lo mejor de sí para el bienestar de todos hacen que vengan cosas increíbles".

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Lisandro Martínez también resaltó el valor humano del plantel: "Un excelente grupo, un lado humano que no hay palabras para describir. Todos tirando siempre para adelante, dejando la vida por esta selección".

Nicolás Tagliafico y Cristian Romero coincidieron en remarcar la importancia de la familia que se formó dentro de la concentración y agradecieron el acompañamiento de los argentinos alrededor del mundo.

Otro de los mensajes más emotivos fue el de Nicolás Otamendi, quien podría disputar su último partido con la camiseta albiceleste. El defensor recordó el esfuerzo realizado durante toda la competencia y aseguró que el equipo buscará dar el último paso con el corazón y el alma.

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