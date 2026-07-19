Mundial 2026: qué prometieron los jujeños si gana Argentina

Festejos en Jujuy por la victoria de la Selección en el Mundial 2026

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España que se jugara el domingo ya se vive con mucha expectativa en Jujuy. A pocas horas del partido decisivo, varios hinchas jujeños se animaron a contar qué promesa cumplirían si la Selección gana la Copa del Mundo.

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Las respuestas fueron variadas: hubo quienes apostaron por un cambio de look, otros eligieron afrontar desafíos personales y algunos aprovecharon la ocasión para expresar decisiones mucho más importantes .

Uno de los jóvenes aseguró que, si Argentina gana la final, podría raparse o teñirse el pelo con los colores de la bandera nacional . Aunque dudó entre las dos opciones, finalmente se inclinó por una transformación más llamativa: llevar el celeste y blanco en el cabello.

Otra mujer contó que aprovecharía el festejo para teñirse el pelo de un tono más claro , mientras que una joven fue mucho más contundente y no dejó margen para las dudas: “Me rapo, chau”.

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Promesas personales y decisiones importantes

No todas las promesas estuvieron relacionadas con el aspecto físico. Uno de los entrevistados aseguró que comenzará a buscar trabajo si Argentina se consagra campeón. “Ahora estudio”, explicó el joven, quien tomaría el triunfo de la Selección como el impulso necesario para comenzar una nueva etapa.

Otra chica se comprometió a presentarse a sus exámenes finales, una decisión que refleja cómo la pasión por el fútbol también puede transformarse en motivación para cumplir objetivos pendientes.

Una propuesta de matrimonio y un nuevo noviazgo

Entre las respuestas más emotivas apareció la de un hombre que confirmó que tiene una promesa y que está dispuesto a cumplirla. Su compromiso será pedirle matrimonio a una persona especial si Argentina derrota a España y conquista una nueva estrella.

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Otro joven también vinculó el resultado de la final con una decisión sentimental. Aunque al principio dudó, finalmente reconoció que le pedirá a una chica que sea su novia si la Scaloneta vuelve a ser campeona del mundo.

Uno de los participantes aseguró que cumpliría una promesa importante: tatuarse el nombre de sus padres. El joven explicó que elegiría llevarlos en el pecho para recordarlos siempre y valorar todo lo que hicieron por él. Su historia se sumó a una jornada marcada por las emociones, los recuerdos y los compromisos que nacen alrededor de la Selección argentina.

Cuándo es la final del Mundial 2026

Argentina y España es la gran final del Mundial 2026, que se disputará este domingo 19 de julio, desde las 16, en el MetLife Stadium de New York/New Jersey. La Selección volverá a vestir su camiseta tradicional celeste y blanca. Saldrá con pantalón blanco y medias del mismo color.