Comunicado de EJESA por la situación en Jujuy tras el temporal de viento

EJESA comunicó que los trabajos se mantienen de manera ininterrumpida en toda la provincia luego del fuerte evento climático de vientos intensos que provocó múltiples interrupciones en el suministro eléctrico.

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Según detalló la empresa, ya se logró normalizar el servicio en la totalidad de los distribuidores afectados por los intensos vientos. A partir de esta instancia, el operativo se concentra en el relevamiento y la atención de los reclamos particulares , que son abordados de manera individual por las cuadrillas desplegadas en el territorio.

En la capital, los barrios que concentran la mayor cantidad de reclamos son Alto Comedero, Almirante Brown, San Pedrito, Los Perales, Cuyaya, Ciudad de Nieva, Lozano, Mariano Moreno, Los Huaicos, Malvinas y Coronel Arias .

Asimismo, la empresa indicó que también se registran afectaciones puntuales en distintas localidades del interior provincial, donde los equipos operativos continúan trabajando para restablecer el servicio en cada caso particular.

Comunicado de EJESA por la situación en Jujuy tras el temporal de viento

Desde EJESA remarcaron que las tareas se desarrollan de manera simultánea en distintos puntos de la provincia, priorizando la seguridad de las personas y la reposición progresiva del suministro eléctrico.

Recomendaciones EJESA

La distribuidora recordó que permanecen vigentes las alertas amarilla y naranja por vientos emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional para la tarde de este domingo, por lo que solicitó a la población extremar las medidas de prevención.

Entre las principales recomendaciones, se destaca no acercarse ni manipular cables caídos, postes dañados o ramas apoyadas sobre líneas eléctricas. Ante cualquier situación de riesgo, se debe informar de inmediato a los canales de atención de la empresa.

Además, se aconseja asegurar chapas, tanques, antenas, carteles y otros objetos que puedan desprenderse por la fuerza del viento, evitar permanecer debajo de árboles o estructuras temporarias, mantener cargados los dispositivos de comunicación y contar con linternas, evitando el uso de velas.

Por último, la empresa recomendó desconectar los artefactos eléctricos en caso de interrupciones del servicio hasta que se produzca la reposición de la energía.