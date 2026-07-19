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19 de julio de 2026 - 12:39
Jujuy.

Comunicado de EJESA por la situación en Jujuy tras el temporal de viento

EJESA informó que logró normalizar el servicio en la totalidad de los distribuidores afectados por el fuerte temporal que azotó la provincia.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Comunicado de EJESA por la situación en Jujuy tras eltemporal de viento

Comunicado de EJESA por la situación en Jujuy tras el temporal de viento

EJESA comunicó que los trabajos se mantienen de manera ininterrumpida en toda la provincia luego del fuerte evento climático de vientos intensos que provocó múltiples interrupciones en el suministro eléctrico.

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Asimismo, la empresa indicó que también se registran afectaciones puntuales en distintas localidades del interior provincial, donde los equipos operativos continúan trabajando para restablecer el servicio en cada caso particular.

Comunicado de EJESA por la situación en Jujuy tras el temporal de viento

Comunicado de EJESA por la situación en Jujuy tras el temporal de viento

Desde EJESA remarcaron que las tareas se desarrollan de manera simultánea en distintos puntos de la provincia, priorizando la seguridad de las personas y la reposición progresiva del suministro eléctrico.

Recomendaciones EJESA

La distribuidora recordó que permanecen vigentes las alertas amarilla y naranja por vientos emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional para la tarde de este domingo, por lo que solicitó a la población extremar las medidas de prevención.

Entre las principales recomendaciones, se destaca no acercarse ni manipular cables caídos, postes dañados o ramas apoyadas sobre líneas eléctricas. Ante cualquier situación de riesgo, se debe informar de inmediato a los canales de atención de la empresa.

Además, se aconseja asegurar chapas, tanques, antenas, carteles y otros objetos que puedan desprenderse por la fuerza del viento, evitar permanecer debajo de árboles o estructuras temporarias, mantener cargados los dispositivos de comunicación y contar con linternas, evitando el uso de velas.

Por último, la empresa recomendó desconectar los artefactos eléctricos en caso de interrupciones del servicio hasta que se produzca la reposición de la energía.

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