Carlos Sadir le exigió a EJESA soluciones a los usuarios afectados

Carlos Sadir y el pedido a EJESA

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, se comunicó con los directivos de EJESA para exigir respuestas inmediatas frente a los cortes de energía eléctrica que afectan a distintos puntos de la provincia como consecuencia del fuerte viento zonda que se registra desde ayer.

Ante la situación, el mandatario provincial solicitó a la empresa distribuidora que intensifique las tareas para restablecer el servicio en el menor tiempo posible y atienda los reclamos de los usuarios perjudicados.

"Sabemos que las condiciones climáticas complican el servicio, pero le pedí a la empresa que despliegue el 100% de sus cuadrillas y recursos para que trabajen y se pueda normalizar el suministro en todos los hogares lo antes posible, y que además refuercen la atención de reclamos", manifestó el gobernador.

Trababjos de EJESA (Foto ilustrativa) Asistencia a los usuarios Asimismo, Sadir remarcó la necesidad de avanzar con medidas que permitan asistir a quienes sufrieron consecuencias por la interrupción del servicio eléctrico. En ese sentido, pidió que una vez superada la emergencia se realice una evaluación de los daños ocasionados.

"Le solicité a la empresa que, una vez normalizada la situación, realice un relevamiento de los daños y brinde soluciones concretas a los usuarios damnificados, especialmente a quienes sufrieron pérdidas de bienes por la falta de luz", indicó. Comité de Emergencia Desde el Gobierno provincial informaron que se mantiene un seguimiento permanente de la situación a través del Comité Operativo de Emergencias (COE), con el objetivo de garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales y acompañar a las familias afectadas por las inclemencias climáticas. Finalmente, señalaron que continuarán monitoreando la evolución del fenómeno meteorológico y las tareas de recuperación del servicio en las distintas localidades de Jujuy.

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