Temporal en Jujuy: conformaron un comité de emergencia para coordinar la asistencia

El fuerte temporal que atraviesa Jujuy obligó a reforzar el trabajo conjunto entre organismos provinciales y municipales. E nergía, salud, seguridad, agua potable y desarrollo social integran un comité de emergencia que monitorea la situación en tiempo real y define las acciones para atender las consecuencias del fenómeno meteorológico.

Jujuy. Viento norte: una parte del techo de una vivienda se desprendió en Alto Comedero

Mientras continúan los trabajos para restablecer la normalidad tras el intenso viento norte que afecta a gran parte de la provincia, el Gobierno de Jujuy puso en marcha un comité de emergencia para coordinar las tareas de asistencia y garantizar una respuesta rápida frente a las distintas situaciones que dejó el temporal.

La mesa de trabajo reúne a representantes de las principales áreas operativas del Ejecutivo provincial, junto con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y equipos técnicos que intervienen en la emergencia. El objetivo es evaluar de manera permanente el impacto del fenómeno, distribuir recursos y definir prioridades para atender los inconvenientes que se registran en distintos puntos del territorio.

Uno de los principales ejes del operativo es la normalización del servicio eléctrico , que continúa afectando a miles de usuarios. Desde el área de Infraestructura se informó que se mantiene un seguimiento constante del trabajo que realizan las cuadrillas encargadas de reparar las líneas dañadas, con el propósito de acelerar la restitución del suministro.

La situación también repercute en el servicio de agua potable. Por ese motivo, se mantienen en funcionamiento grupos electrógenos en estaciones de bombeo y se reforzó la distribución mediante camiones cisterna en los sectores donde los cortes de energía dificultan el abastecimiento. Además, las autoridades solicitaron a la población hacer un uso responsable del agua hasta que el servicio quede completamente normalizado.

Caída de árboles, voladuras de techos e incendios: el panorama que dejó el temporal

Desde el inicio del fenómeno meteorológico, los equipos de emergencia realizaron numerosas intervenciones por árboles caídos, estructuras dañadas, postes comprometidos y otros incidentes provocados por las fuertes ráfagas de viento.

Al mismo tiempo, las brigadas de incendios forestales permanecen desplegadas en distintos puntos de la provincia debido al elevado riesgo que generan las condiciones climáticas. En ese sentido, las autoridades insistieron en evitar cualquier tipo de quema y recordaron que las ráfagas favorecen la rápida propagación del fuego.

Hospitales, SAME y fuerzas de seguridad continúan operativos

El comité también evaluó la situación del sistema sanitario y de los organismos de seguridad. Según se informó, los hospitales públicos funcionan con normalidad, las guardias permanecen activas y el SAME mantiene la cobertura habitual para atender cualquier emergencia.

En paralelo, la Policía de la Provincia, Bomberos, el Sistema 911 y el Centro de Monitoreo continúan trabajando con la totalidad de sus recursos disponibles para responder a los llamados de emergencia y prevenir nuevos incidentes.

Piden evitar circular y respetar las recomendaciones oficiales

Las autoridades provinciales remarcaron que el trabajo conjunto entre todas las áreas busca reducir el impacto del temporal y brindar una respuesta más rápida a los vecinos afectados.

Mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas, recomendaron limitar la circulación únicamente a situaciones necesarias, mantenerse alejados de árboles, postes y estructuras inestables, y seguir la información difundida por los canales oficiales.