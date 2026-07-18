¿Habrá viento durante la final del Mundial? El pronóstico para Jujuy este domingo

De acuerdo con los mapas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el escenario será muy similar al del sábado. El nivel naranja abarcará gran parte de los Valles, las Yungas, sectores de la Quebrada y el sudoeste de la Puna, mientras que el alerta amarillo continuará sobre una franja del centro y norte provincial.
¿Habrá viento a las 16, durante Argentina-España?
En San Salvador de Jujuy y otras localidades alcanzadas por el alerta naranja, el período de mayor riesgo está previsto entre las 12 y las 18, por lo que coincidirá directamente con el comienzo y buena parte de la final del Mundial.
El organismo anticipa para esas zonas viento con velocidades sostenidas de entre 45 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora. El fenómeno también puede provocar una reducción significativa de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y muy bajos valores de humedad.
Qué zonas de Jujuy estarán bajo alerta naranja
Según el mapa vigente para el domingo, la advertencia naranja alcanza una extensa porción de Jujuy y comprende sectores de sus cuatro regiones.
En los Valles, el fenómeno afectará a San Salvador de Jujuy y zonas de los departamentos Doctor Manuel Belgrano, Palpalá, San Antonio y El Carmen.
El nivel naranja también se extenderá por las Yungas, incluyendo sectores de Ledesma, San Pedro, Santa Bárbara y Valle Grande.
En la Quebrada, la advertencia comprende gran parte de Tumbaya, Tilcara y áreas montañosas de Humahuaca. Además, el mapa incluye al departamento Susques, ubicado en el sudoeste de la Puna.
El alerta naranja indica la posibilidad de fenómenos peligrosos para la sociedad, los bienes y el ambiente. En este caso, las ráfagas intensas podrían desplazar elementos, quebrar ramas o generar complicaciones para circular.
Dónde regirá el alerta amarillo
El alerta amarillo permanecerá sobre otra amplia franja de la provincia, principalmente en el centro y norte de la Puna, además de sectores del norte de la Quebrada.
Dentro de esa área aparecen zonas de Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina y Yavi, junto con sectores puneños de Humahuaca, Tilcara y Tumbaya.
Para estos lugares, el SMN anticipa viento Zonda con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, acompañado por ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora. También puede registrarse polvo en suspensión, reducción de la visibilidad, baja humedad y un marcado incremento térmico.
Alerta amarilla por vientos - Imagen creada con IA
Recomendaciones para la hora del partido
Antes del comienzo de Argentina-España, previsto para las 16, se recomienda guardar o asegurar cualquier objeto que pueda volarse, mantener cerradas puertas y ventanas y evitar balcones, terrazas o patios expuestos. También será importante mantener a las mascotas en lugares seguros, cargar los teléfonos celulares y tener a mano los números de los organismos de emergencia.
En caso de circular, se deberá conducir con precaución debido a la posible presencia de polvo y la reducción de la visibilidad. El SMN también aconseja proteger los ojos y las vías respiratorias e hidratarse ante el aumento de la temperatura provocado por el viento Zonda.
El panorama empezará a cambiar durante el lunes. Según los mapas del SMN, desaparecerá el nivel naranja y gran parte del área afectada pasará a alerta amarilla, mientras que el resto de la provincia quedará en verde.
Esto representará una disminución de la intensidad del fenómeno, aunque todavía habrá sectores de Jujuy donde podrían continuar las ráfagas y las condiciones adversas.
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