Viento norte en Jujuy: caída de árboles, voladuras de techos y cortes de luz en varios puntos de la provincia

Las fuertes ráfagas de viento que comenzaron durante la madrugada del viernes generaron importantes complicaciones en distintos sectores de Jujuy. Desde las primeras horas se registraron voladuras de techos, caída de árboles y postes de electricidad, además de una persona herida como consecuencia del temporal. Además, el Paso de Jama fue cerrado de manera preventiva debido a las intensas condiciones climáticas.

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Jujuy. El viento norte azotó Jujuy toda la noche y continúa el alerta

El Servicio Meteorológico mantiene alertas por fuertes vientos para gran parte de la provincia y las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan desprenderse y circular con extrema precaución mientras persistan las ráfagas. También se recomienda mantenerse informado sobre el estado del suministro eléctrico, ya que los trabajos para normalizar el servicio continúan en las zonas afectadas.

Ante el escenario climático, la empresa puso en marcha su Protocolo de Contingencia y desplegó recursos humanos, técnicos y materiales para responder a las situaciones registradas en distintos puntos de Jujuy.

Cuadrillas operativas, personal especializado, equipos de guardia y vehículos trabajan de manera coordinada para avanzar con las tareas de reparación y recuperación del servicio.

Desde la empresa remarcaron que las tareas se realizan bajo condiciones complejas debido a la persistencia de las ráfagas y la necesidad de inspeccionar cada sector antes de intervenir. Por este motivo, la normalización será progresiva a medida que las condiciones de seguridad lo permitan.

Advierten por riesgos eléctricos y piden extremar cuidados

El viento Zonda no solo afecta la infraestructura eléctrica, sino que también puede generar situaciones de riesgo para vecinos y trabajadores.

EJESA pidió evitar el contacto con:

Cables caídos.

Postes dañados.

Elementos que puedan encontrarse energizados.

Además, recomendaron informar cualquier situación peligrosa a través de los canales oficiales de atención.

Lo más importante

Fenómeno: viento Zonda en Jujuy.

viento Zonda en Jujuy. Problema principal: interrupciones del servicio eléctrico.

interrupciones del servicio eléctrico. Causas: caída de árboles, ramas y elementos sobre las redes.

caída de árboles, ramas y elementos sobre las redes. Respuesta: cuadrillas y equipos de emergencia desplegados.

cuadrillas y equipos de emergencia desplegados. Recomendación: no acercarse a cables o postes dañados.

CANALES DE CONTACTO EJESA