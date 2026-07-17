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17 de julio de 2026 - 08:32
Jujuy.

Hasta cuándo anuncian viento norte en Jujuy: qué dice el pronóstico del tiempo

Se registran intensas ráfagas de viento en distintos puntos de Jujuy y el Servicio Meteorológico Nacional anunció hasta cuándo habrá viento norte.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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Alerta amarilla este viernes 17 de julio

Para este viernes 17 de julio, el SMN emitió alerta amarilla con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa. Las zonas afectadas son:

  • Puna de Cochinoca.
  • Puna de Humahuaca.
  • Puna de Rinconada.
  • Puna de Santa Catalina.
  • Puna de Tilcara.
  • Puna de Tumbaya.
  • Yavi.
Viento norte en Jujuy.

Viento norte en Jujuy.

Alerta naranja este viernes 17 de julio

En tanto, para el viernes también hay localidades que están bajo advertencia de alerta naranja por viento Zonda intenso con velocidades entre 45 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 85 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

    Las zonas afectadas son:

    • Doctor Manuel Belgrano.
    • Humahuaca.
    • Tilcara.
    • Tumbaya.

    Para el sábado sigue la advertencia por viento zonda

    Las condiciones no cambiarán significativamente durante el sábado 18 de julio.

    El organismo nacional prevé nuevamente alerta amarilla para la Puna y alerta naranja para las zonas montañosas de Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya.

    Además, en sectores cordilleranos continúa vigente la advertencia por nevadas, que podrían afectar la circulación en rutas de alta montaña.

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