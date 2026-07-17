Hasta cuándo anuncian viento norte en Jujuy: qué dice el pronóstico del tiempo

Alerta por viento norte: cuidados para pacientes cardíacos y pulmonares (imagen creada con IA)

Las intensas ráfagas de viento norte afectaron a gran parte de Jujuy durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes 17 de julio. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya había advertido estas condiciones climáticas, mientras que, adelantó que las alertas amarillas y naranjas por viento zonda se extenderán en distintos sectores de la provincia.

Hasta cuándo anuncian viento norte en Jujuy Alerta amarilla este viernes 17 de julio Para este viernes 17 de julio, el SMN emitió alerta amarilla con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa. Las zonas afectadas son:

Puna de Cochinoca.

Puna de Humahuaca.

Puna de Rinconada.

Puna de Santa Catalina.

Puna de Tilcara.

Puna de Tumbaya.

Yavi. Viento norte en Jujuy. Alerta naranja este viernes 17 de julio En tanto, para el viernes también hay localidades que están bajo advertencia de alerta naranja por viento Zonda intenso con velocidades entre 45 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 85 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

Las zonas afectadas son:

Doctor Manuel Belgrano.

Humahuaca.

Tilcara.

Tumbaya. Para el sábado sigue la advertencia por viento zonda Las condiciones no cambiarán significativamente durante el sábado 18 de julio. El organismo nacional prevé nuevamente alerta amarilla para la Puna y alerta naranja para las zonas montañosas de Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya. Además, en sectores cordilleranos continúa vigente la advertencia por nevadas, que podrían afectar la circulación en rutas de alta montaña.

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