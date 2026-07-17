El viento norte azotó Jujuy toda la noche y continúa el alerta

Las intensas ráfagas de viento norte que afectaron a gran parte de Jujuy durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes se hicieron sentir, en un escenario que ya había sido advertido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) . El organismo mantiene vigentes alertas amarillas y naranjas por viento Zonda para distintos sectores de la provincia, donde se espera que las condiciones continúen durante las próximas horas.

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Las zonas más comprometidas serán las áreas de montaña, donde el nivel de alerta asciende a naranja por la intensidad prevista del fenómeno.

Para este viernes 17 de julio, el SMN emitió alerta amarilla por viento para:

En tanto, rige alerta naranja para las zonas montañosas de:

Doctor Manuel Belgrano.

Humahuaca.

Tilcara.

Tumbaya.

Viento norte - Imagen generada con Inteligencia Artificial (IA)

El sábado continuará el viento

Las condiciones no cambiarán significativamente durante el sábado 18 de julio.

El organismo nacional prevé nuevamente alerta amarilla para la Puna y alerta naranja para las zonas montañosas de Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya.

Además, en sectores cordilleranos continúa vigente la advertencia por nevadas, que podrían afectar la circulación en rutas de alta montaña.

Recomendaciones ante el viento Zonda

Ante la persistencia del fenómeno, las autoridades recomiendan:

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Evitar realizar quemas, ya que las ráfagas favorecen la rápida propagación del fuego.

Reducir las actividades al aire libre en zonas expuestas.

Circular con extrema precaución, especialmente en rutas de montaña, donde puede disminuir la visibilidad por polvo en suspensión.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y de los organismos de emergencia.

En las zonas donde también se esperan nevadas, aconsejan consultar el estado de las rutas antes de emprender un viaje y llevar abrigo, agua y elementos de emergencia.