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16 de julio de 2026 - 20:55
Jujuy.

Caso Jimena Salas: anularon la declaración de culpabilidad de Javier Saavedra

El Tribunal de Salta determinó que Javier Saavedra debía ser sobreseído por la muerta de la jujeña Jimena Salas.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Juicio por el femicidio de Jimena Salas

Juicio por el femicidio de Jimena Salas

La Sala II del Tribunal de Impugnación de Salta anuló la declaración de culpabilidad de Javier Nicolás Saavedra por el femicidio de la jujeña Jimena Salas y estableció que debía ser sobreseído debido a su muerte y a la consecuente extinción de la acción penal.

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La resolución también confirmó las absoluciones de sus dos hermanos. El fallo, de más de 50 páginas, se conoció luego de la apelación presentada por el abogado Marcelo Arancibia, quien ejerció la defensa de Javier Saavedra y de sus hermanos Carlos Damián y Adrián Guillermo.

Sin embargo, el Tribunal de Impugnación provincial dejó sin efecto esa declaración al considerar que, tras el fallecimiento del acusado, correspondía dictar su sobreseimiento por la extinción de la acción penal.

Durante el juicio se había sostenido que, pese a su muerte y al sobreseimiento, era procedente mantener dentro del análisis los hechos investigados y la totalidad de la prueba producida durante el debate. La nueva resolución rechazó ese criterio y anuló la declaración que había señalado a Saavedra como autor material del crimen.

Confirmaron las absoluciones de sus hermanos

Los jueces Javier Francisco Araníbar y Ramón Medina también rechazaron el pedido del Ministerio Público Fiscal y de la querella para modificar la situación judicial de Carlos Damián y Adrián Guillermo Saavedra.

Ambos habían sido absueltos por el beneficio de la duda en la sentencia dictada en noviembre de 2025. Con el nuevo fallo, esas absoluciones quedaron confirmadas.

Javier Saavedra murió antes del juicio

Javier Saavedra fue encontrado muerto dentro de su celda un día antes del inicio del debate oral. La autopsia determinó que se trató de un suicidio. El hecho obligó a retrasar el comienzo del juicio, que finalmente se inició algunos días después.

El crimen de Jimena Salas

Jimena Salas fue asesinada el 27 de enero de 2017 en Vaqueros. Recibió 57 puñaladas y su cuerpo fue encontrado por su esposo, Nicolás Cajal Gauffín. En 2021, Cajal Gauffín fue juzgado por el delito de encubrimiento, pero resultó absuelto por falta de pruebas.

Tiempo después, nuevas líneas investigativas vincularon a los hermanos Saavedra con el crimen. Una de las principales pruebas contra Javier fue un análisis genético de ADN que arrojó una coincidencia positiva con uno de los perfiles encontrados en la escena.

Tras la nueva resolución judicial, el caso continúa abierto y todavía se busca determinar quiénes fueron los responsables del femicidio. También permanece sin identificar el denominado “Hombre 2”, otro perfil vinculado con la investigación.

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