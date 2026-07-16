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16 de julio de 2026 - 20:55
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Mundial 2026 y las emociones: cómo manejar la ansiedad en los partidos de Argentina

La psicóloga Berenice Ruesjas analizó el trabajo mental de la Selección en el Mundial 2026 y brindó consejos para controlar la ansiedad durante los partidos.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Mundial 2026 y las emociones (Foto generada con IA)

Mundial 2026 y las emociones (Foto generada con IA)

La psicóloga Berenice Ruesjas (MP 330), habló sobre las emociones que genera el Mundial 2026, analizó cómo los jugadores de la Selección Argentina manejan la presión y brindó recomendaciones para controlar la ansiedad mientras se observa un partido.

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La especialista describió los cambios emocionales que atraviesan los hinchas durante los últimos encuentros del equipo nacional, con momentos de felicidad, preocupación, frustración y alivio. Venimos de tres partidos en los que estamos todo el tiempo muy arriba, en la cresta de la felicidad, y bajamos de golpe a la decepción total y a la frustración”, expresó.

También señaló el impacto que produce pensar que un partido está por terminar con una derrota y que, de manera inesperada, el equipo pueda recuperarse: “De repente reflota todo, es impresionante”.

El trabajo mental de la Selección Argentina

Ruesjas explicó que el deporte no depende únicamente de la preparación física, sino que también existe un componente mental que debe entrenarse para evitar que las emociones afecten negativamente el rendimiento.

Mundial 2026 y las emociones

Mundial 2026 y las emociones

“Creo que va evolucionando el trabajo en equipo y la conciencia de empezar a darnos cuenta de que el deporte no es solamente físico. También hay un gran componente que es nuestro cerebro”, sostuvo.

Según explicó, el ejercicio mental permite controlar las emociones para que no impacten en el desempeño ni terminen venciendo al deportista en momentos adversos. La psicóloga comparó el presente de la Selección con otros mundiales en los que una desventaja o una derrota parcial provocaba una decepción más profunda y dificultaba la recuperación anímica del equipo.

La importancia del equipo por encima de las individualidades

Uno de los aspectos destacados por la profesional fue el funcionamiento colectivo del plantel y la manera en que los jugadores piensan y actúan en conjunto. “Esto es a destacar: ver cómo funcionan estas cabezas juntas y cómo se piensan. No hay individualidades ni particularidades”, manifestó.

Como ejemplo, mencionó una jugada entre Lionel Messi y Lautaro Martínez: “Messi hace la gran jugada y pone ese centro en la cabeza de Lautaro porque piensa en el otro. Esto se trabaja en equipo y es una construcción a lo largo del tiempo”.

Ruesjas también se refirió a las pausas de hidratación, momentos en los que los futbolistas pueden reunirse, analizar errores, recuperar la concentración y reforzar la unión grupal.

Mundial 2026 y las emociones

Mundial 2026 y las emociones

“Está ese momento de reunión, esa charla motivacional en la que pueden preguntarse en qué se están equivocando, concentrarse, mirarse entre todos y pensar qué pueden hacer uno por el otro”, indicó.

Mostrar las emociones también fortalece al grupo

La psicóloga remarcó la importancia de validar las emociones y dejar atrás la idea de que llorar representa una muestra de debilidad. “Es decir: soy humano, no soy más macho o menos macho por llorar o no llorar. Al contrario, demuestro mi emoción porque eso es lo que me hace ser humano”, explicó.

En ese sentido, recordó una frase de Lisandro Martínez: “Mi esposa me enseñó a mostrar mis emociones”. Para Ruesjas, la construcción de un equipo también implica evolucionar mentalmente y permitir que la psicología forme parte del aprendizaje deportivo.

La tolerancia a la frustración

La especialista sostuvo que los partidos de la Selección pueden dejar enseñanzas aplicables a situaciones de la vida cotidiana, como un examen, el colegio o el trabajo. Recordó que un partido puede cambiar por completo en los minutos finales y advirtió que muchas personas suelen abandonar un objetivo luego de un primer resultado negativo.

“Cuando te va mal en el primer examen de la facultad, ya tirás toda la carrera. Cuando te va mal en un examen del colegio, decís: ‘No estudio más’”, ejemplificó. Frente a esas situaciones, destacó la constancia, la fortaleza, la seguridad y la tolerancia a la frustración. “La frustración se aprende con esto, con decir: ‘Me equivoco, pero vuelvo a intentar’”, afirmó.

“El final puede cambiar si cambio mi actitud”

Ruesjas explicó que uno de los principales ejercicios para controlar la ansiedad consiste en no imaginar anticipadamente un resultado negativo como si ya fuera definitivo. “Es no proyectarme en un final ya concluido, sino estar hoy pensando qué puedo hacer para que ese final cambie”, señaló.

La psicóloga resumió esa idea con una frase: “El final puede cambiar si yo cambio mi actitud hoy”. Según indicó, los jugadores podrían haber asumido que el partido estaba perdido, pero continuaron buscando alternativas para mejorar y modificar el resultado.

Qué hacer para controlar la ansiedad durante el partido

Para quienes sufren nerviosismo o tensión mientras observan a la Selección, Ruesjas recomendó concentrarse en aquello que sí pueden controlar. “Nuestra mente está pensando en lo que no podemos hacer ni controlar. Entonces, controlemos nuestra mente”, expresó.

Entre las estrategias mencionó respirar, caminar, levantarse durante algunos segundos o realizar una actividad que permita alejarse momentáneamente del foco de tensión. “No está mal levantarte a hacer algo. Por no ver cinco segundos no te va a pasar nada”, aseguró. También indicó que es importante ser consciente de la necesidad de observar cada instante del encuentro y aprender a manejar esa sensación.

Vivir el Mundial 2026 en familia

Por último, la psicóloga recomendó compartir los partidos con otras personas y aprovechar la experiencia más allá del resultado deportivo. “Sobre todo, pasemos esto en familia. Esto es lo rico: trabajar en equipo y construir entre todos un buen resultado”, expresó.

Ruesjas manifestó su deseo de que Argentina vuelva a consagrarse, pero remarcó que la experiencia también debe dejar enseñanzas relacionadas con la constancia, la unión y el manejo de las emociones.

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