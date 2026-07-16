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16 de julio de 2026 - 12:45
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El vidente que anticipó las semifinales reveló su pronóstico para la final del Mundial 2026

José Fuentes, quien aseguró haber acertado los triunfos de ambos finalistas, volvió a generar repercusión con una nueva predicción sobre la definición.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El vidente que acertó todo en el Mundial predice la final Argentina vs. España: Mi visión es muy fuerte.

El vidente que acertó todo en el Mundial predice la final Argentina vs. España: "Mi visión es muy fuerte".

Después de haber pronosticado de manera acertada los marcadores de las semifinales del Mundial de la FIFA 2026, el vidente natural José Fuentes volvió a generar repercusión entre los seguidores del fútbol tras compartir una nueva publicación audiovisual en sus redes sociales.

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El especialista había anticipado previamente la clasificación de España ante Francia y el pase de Argentina frente a Inglaterra. Ahora, afirmó que recibió una nueva revelación y sostuvo que ya conoce cuál será la selección que se consagrará campeona del mundo el próximo 19 de julio.

A través de una publicación enfocada principalmente en los simpatizantes argentinos, Fuentes celebró el camino recorrido por el conjunto dirigido por Lionel Scaloni y llamó a los fanáticos a transitar la espera por la final con calma y entusiasmo.

“Quería felicitar a la selección argentina y a todos ustedes que estuvieron ahí con su selección. Muchos fans que no son argentinos también me escriben, por el amor que le tienen al fútbol argentino y a Messi”, expresó el vidente durante una transmisión en vivo.

La fuerte predicción del vidente sobre la final entre Argentina y España

José Fuentes también pidió moderar las expectativas y evitar que la emoción por la definición mundialista se transforme en una preocupación excesiva antes del encuentro clave.

“Es un partido de fútbol, se tienen que calmar. Hay mucha euforia y hay gente que está bastante densa. Me dicen bastantes cosas. Pero todo tiene que ser con calma. Sé del amor por su selección, pero lo que dice Scaloni es equilibrado: ‘Hay que tener calma’. Lo mío es una predicción, no pasa nada”, manifestó el vidente.

El vidente rememoró que, de acuerdo con su propia lectura, el triunfo de Argentina ante Inglaterra era el resultado que aparecía con mayor nitidez dentro de sus predicciones. “Matemáticamente era imposible... y sucedió”, afirmó al referirse al desenlace que había anticipado.

Después de ese acierto, decidió avanzar un paso más y compartió cuál es la visión que asegura tener sobre la final del Mundial: “Esto está terminándose y creo que van a haber personas que quieran cambiar todo. Yo fui muy cuidadoso al observar qué vi. Las matemáticas modernas decían que era prácticamente imposible que un equipo sea bicampeón, pero yo decidí soltarla. Estuve muy acertado en todo. Yo vi que todo se iba para Argentina. Todo se dio como se tenía que dar”.

Argentina y España: ¿Quién saldrá campeón según el vidente español?

Finalmente, el vidente compartió la declaración que rápidamente generó repercusión en las redes sociales: “Ahorita estamos a un paso de terminar esto, de que se hagan los preparativos para celebrar en Buenos Aires y que los argentinos tengan otra Copa del Mundo más”.

Para cerrar, reafirmó su postura con absoluta seguridad: “Mi visión es muy fuerte. Sé que esto va a suceder. No lo puedo decir con arrogancia ni soberbia, pero sé que va a suceder”.

Antes de finalizar la transmisión, el vidente agregó una consideración sobre aquello que, según él, explica el motivo de sus pronósticos: “Sé que Dios no se mete en estas cosas, pero hay una fuerza más grande que permite que uno tenga este nivel de acertación”.

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