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15 de julio de 2026 - 18:40
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Los memes que dejó la histórica victoria de Argentina ante Inglaterra y el pase a la final del Mundial 2026

La remontada de la Selección desató una catarata de memes, festejos y reacciones en las redes sociales.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Argentina vs Inglaterra por el Mundial 2026

Argentina vs Inglaterra por el Mundial 2026

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La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 no solo provocó una enorme celebración dentro de la cancha. Apenas terminó el partido frente a Inglaterra, las redes sociales se llenaron de memes, bromas y reacciones de los hinchas que celebraron una victoria cargada de emoción.

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni se impuso por 2 a 1 en una semifinal inolvidable. Inglaterra había abierto el marcador con un gol de Anthony Gordon, pero la Albiceleste reaccionó en los minutos finales y dio vuelta el resultado.

Enzo Fernández marcó el empate con un potente remate cuando el partido entraba en su tramo decisivo y, ya en tiempo de descuento, Lautaro Martínez convirtió el gol del triunfo tras una asistencia de Lionel Messi.

La remontada, sumada al histórico clásico entre argentinos e ingleses, generó miles de publicaciones en X, Instagram, Facebook y otras plataformas. Los usuarios apelaron al humor para recordar viejos enfrentamientos entre ambos seleccionados, destacar la actuación de Messi y celebrar el pase a una nueva final mundialista.

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