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15 de julio de 2026 - 13:09
Mundo.

Argentina vs Inglaterra por el Mundial 2026: quién ganará, según el tarot

En la previa de Argentina vs Inglaterra, los astrólogos y tarotistas tiraron las cartas y revelaron quién ganará el partido de semifinal del Mundial 2026.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Varios tarotistas reconocidos de las redes sociales tiraron las cartas para saber el destino del partido entre la Selección Argentina e Inglaterra por la segunda semifinal del Mundial 2026. Las predicciones coinciden en que la Scaloneta sufrirá bastante durante la primera mitad del encuentro debido a la tremenda paridad táctica.

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“Se viene un duelo de hacha y tiza, donde la carta de La Torre marca que habrá momentos de muchísima tensión”, advirtió un famoso astrólogo. Los hinchas deberán mantener la calma y apoyar desde las tribunas durante los noventa minutos de juego.

Qué dicen las cartas sobre el desempeño de Lionel Messi

Lionel Messi será eje del partido ante los ingleses, ya que, las predicciones también hablaron sobre su rendimiento en la cancha. La carta de El Sol apareció en el tiraje del astro rosarino, lo que augura una jornada muy iluminada y determinante para el juego de nuestro seleccionado. El diez guiará al equipo en los momentos más difíciles de la tarde.

Sin embargo, las lecturas también advirtieron sobre posibles jugadas polémicas que podrían cambiar el rumbo del encuentro. La concentración mental del plantel será fundamental para sobreponerse a las adversidades de los británicos.

El veredicto final del tarot: quién pasará a la final

A la hora de definir un ganador, la mayoría de las lecturas energéticas se inclinaron hacia el mismo lado de la balanza. La aparición de La Templanza y El Mundo sobre el final del tiraje beneficia claramente a la Argentina. Aunque el sufrimiento extremo está garantizado, el destino energético parece estar del lado de los dirigidos por Lionel Scaloni.

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