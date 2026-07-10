México 86: subastan la pelota del Gol del Siglo de Diego Maradona

El gol del siglo de Diego Armando Maradona La pelota asociada a la “Mano de Dios” y al “Gol del Siglo" saldrá a subasta y arranca con un piso de USD 2,5 millones

La pelota con la que Diego Maradona convirtió la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” ante Inglaterra, durante el Mundial de México 1986, saldrá a subasta con un precio base de aproximadamente USD 2,5 millones. El balón fue utilizado durante los 90 minutos del partido de cuartos de final que Argentina ganó por 2 a 1.

La casa Heritage Auctions estará a cargo de la venta. Los especialistas consideran que se trata de una pieza única por su relación directa con dos de los goles más recordados de la historia del fútbol.

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La Mano de Dios y el Gol del Siglo El 22 de junio de 1986, Maradona abrió el marcador al anticiparse al arquero inglés Peter Shilton y empujar la pelota con la mano. Cuatro minutos después, el capitán argentino dejó atrás a cinco rivales y convirtió el tanto que años más tarde fue elegido como el Gol del Siglo en una encuesta de la FIFA.

Aquel encuentro se convirtió en uno de los capítulos más importantes de la carrera del Diez y del camino de la Selección argentina hacia la consagración en México. Una pelota que podría alcanzar una cifra récord El precio inicial será de USD 2,5 millones, aunque los organizadores consideran difícil estimar cuánto podría pagar finalmente un coleccionista. Desde la casa de subastas describieron al balón como uno de los objetos futbolísticos más importantes que existen. Como antecedente, la camiseta que Maradona usó en ese mismo partido fue vendida en 2022 por USD 9,2 millones. La pelota asociada a la “Mano de Dios” y al “Gol del Siglo" saldrá a subasta y arranca con un piso de USD 2,5 millones Los datos más importantes La pelota fue utilizada en Argentina-Inglaterra de México 1986 .

. Con ese balón Maradona convirtió la Mano de Dios .

. También anotó el denominado Gol del Siglo .

. El precio base será de USD 2,5 millones .

. La subasta estará a cargo de Heritage Auctions .

. La camiseta de aquel partido se vendió por USD 9,2 millones en 2022.

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