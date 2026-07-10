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10 de julio de 2026 - 15:31
Deportes.

Mundial 2026: un hombre ingresó en la concentración de Inglaterra

Un hombre ingresó alterado y con una llave inglesa a una sede cercana al entrenamiento de Inglaterra, a horas de un nuevo partido del Mundial 2026.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Alarma en Inglaterra antes de los cuartos del Mundial 2026

Alarma en Inglaterra antes de los cuartos del Mundial 2026

Un hombre que portaba una llave inglesa ingresó de manera no autorizada y en evidente estado de alteración a una de las sedes utilizadas por la selección de Inglaterra en Kansas City, en la previa del partido ante Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026. El sospechoso fue interceptado, desarmado y detenido por la policía sin que se registraran personas heridas.

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El incidente ocurrió en el centro de prensa de KC Parks, ubicado a corta distancia del predio de entrenamiento que el seleccionado inglés utiliza en Swope Soccer Village. Según informó el medio británico Daily Mail, el hombre entró al recinto mientras levantaba la voz y llevaba consigo una llave inglesa. Personal presente en el lugar logró intervenir antes de que la situación pasara a mayores.

El hombre fue desarmado y detenido

De acuerdo con la información publicada, el intruso se mostró alterado desde el momento en que ingresó al centro de prensa. Luego fue retirado del edificio y desarmado. “Un hombre, que había entrado al recinto con una llave inglesa y alzando la voz, fue detenido posteriormente. El hombre parecía estar alterado al entrar y, finalmente, fue sacado del centro de prensa y desarmado”, explicó el diario británico.

Alarma en Inglaterra antes de los cuartos del Mundial 2026

Alarma en Inglaterra antes de los cuartos del Mundial 2026

Al escuchar las sirenas policiales en las inmediaciones, el sospechoso intentó retirarse del lugar. Sin embargo, efectivos de la Policía de Kansas City lograron detenerlo poco después. Las autoridades locales no informaron sobre amenazas explícitas contra la delegación inglesa ni sobre la existencia de un peligro mayor durante el episodio.

Jugadores y miembros del cuerpo técnico estaban en la sede

Al momento del incidente, dentro del centro de prensa se encontraban empleados de la Federación Inglesa de Fútbol, periodistas y miembros del staff del seleccionado. El entrenador Thomas Tuchel, su asistente Anthony Barry y varios jugadores también estaban en el complejo, debido a que se preparaban para participar de una rueda de prensa. Según precisó el medio inglés, ninguna de las personas presentes fue amenazada y el hecho no dejó consecuencias físicas.

Inglaterra mantuvo su cronograma

Pese a la preocupación generada por el ingreso no autorizado, el episodio no modificó la planificación deportiva de Inglaterra. El seleccionado tenía previsto viajar a Miami para afrontar el compromiso frente a Noruega por los cuartos de final. El plantel tampoco debió interrumpir sus entrenamientos ni sus actividades programadas.

La Federación Inglesa de Fútbol no realizó declaraciones públicas luego del incidente, mientras que las autoridades reforzaron los controles de seguridad alrededor de la concentración.

Las bajas que preocupan a Thomas Tuchel

La situación ocurrió en una previa que ya estaba marcada por diferentes complicaciones deportivas para el equipo inglés. Reece James volvió a entrenarse luego de sufrir una lesión muscular durante el partido frente a Ghana. Por su parte, Jarell Quansah deberá cumplir dos fechas de suspensión debido a su expulsión contra México. Además, Marc Guehi presenta molestias musculares, mientras que Declan Rice atraviesa una gastroenteritis, una sobrecarga en el isquiotibial y dolores en la zona lumbar.

Este no fue el primer problema de seguridad que afrontó Inglaterra durante el Mundial. Al comienzo de la competencia, la delegación denunció el robo de una parte de su equipamiento durante el traslado del material desde Florida hacia Kansas City.

Entre los elementos sustraídos se encontraban los botines preparados especialmente para Harry Kane, Jude Bellingham y Anthony Gordon, además de pelotas oficiales, dispositivos de análisis y material técnico utilizado diariamente por el equipo. La policía logró recuperar la mayor parte de los objetos y detuvo a dos sospechosos por aquel hecho.

Cuándo juegan Inglaterra y Noruega por el Mundial 2026

El partido entre Inglaterra y Noruega se disputará el sábado en el Hard Rock Stadium de Miami. El conjunto británico, campeón mundial en 1966, intentará regresar a las semifinales de una Copa del Mundo, instancia que alcanzó por última vez en Rusia 2018. El ganador de la serie se enfrentará en semifinales al vencedor del partido entre Argentina y Suiza.

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