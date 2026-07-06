Mundial 2026: Inglaterra eliminó a México y pasó a cuartos

Inglaterra derrotó 3 a 2 a México en un partidazo por los octavos de final del Mundial 2026 y avanzó a los cuartos de final. Los ingleses se medirán el próximo sábado ante Noruega, que viene de eliminar a Brasil.

Inglaterra se quedó con un vibrante duelo de octavos de final al vencer 3 a 2 a México y sacar boleto a los cuartos de final del Mundial 2026. En la próxima instancia, el conjunto europeo jugará el sábado a las 18 frente a Noruega, que dio el gran golpe al dejar en el camino a Brasil.

El seleccionado inglés golpeó con contundencia en el cierre del primer tiempo. A los 36 minutos, Jude Bellingham abrió el marcador tras una gran jugada colectiva. Apenas dos minutos después, el mediocampista volvió a aparecer por el mismo sector para definir con precisión y ampliar la ventaja al 2 a 0.

México reaccionó rápidamente y, a los 42 minutos, encontró el descuento. Luego de una pelota parada y varios rebotes en el área, Julián Quiñones aprovechó la oportunidad para marcar el 2 a 1 y devolverle la ilusión al Tri antes del descanso.

Inglaterra ante México.

En el complemento, Inglaterra volvió a estirar la diferencia. A los 57 minutos, el arquero Luis Ángel "Tala" Rangel cometió un penal sobre Anthony Gordon y Harry Kane no falló desde los doce pasos para poner el 3 a 1.

Lejos de rendirse, México volvió a meterse en partido. A los 67 minutos, el árbitro sancionó un penal por una infracción del capitán inglés y Raúl Jiménez descontó desde los once metros para establecer el definitivo 3 a 2.

Los minutos finales fueron intensos, con el conjunto mexicano buscando el empate, pero Inglaterra resistió la presión y selló su clasificación entre los ocho mejores del certamen.

Ahora, los ingleses tendrán un duro desafío en los cuartos de final: enfrentarán a una sorprendente Noruega, que llega entonada tras eliminar a Brasil y convertirse en una de las revelaciones del Mundial.