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5 de julio de 2026 - 18:12
Fútbol.

Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy empató en su visita a Midland y sigue puntero

El Lobo igualó 1 a 1 en el inicio de la segunda rueda de la Primera Nacional. Jugó gran parte del partido con un hombre menos por la expulsión de Claudio Pombo.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Gimnasia de Jujuy.

Gimnasia de Jujuy.

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Gimnasia de Jujuy comenzó con un empate la segunda rueda de la Primera Nacional. Este domingo empató 1 a 1 ante Midland en el Estadio Ciudad de Libertad, por la fecha 19, y sigue como único líder de la Zona B con 37 puntos.

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El conjunto jujeño estuvo muy cerca de quedarse con los tres puntos, pero el local encontró el empate en la última jugada del partido.

El encuentro se complicó temprano para el Lobo. A los 33 minutos del primer tiempo, Claudio Pombo vio la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado, dejando al equipo dirigido por Hernán Pellerano con un jugador menos.

A pesar de la inferioridad numérica, Gimnasia logró abrir el marcador diez minutos más tarde. A los 43 minutos, Delfor Minervino apareció en el área para definir una buena jugada ofensiva y establecer el 1 a 0, resultado con el que el conjunto albiceleste se fue al descanso.

En el complemento, el líder de la Zona B resistió los intentos de Midland y parecía quedarse con una valiosa victoria. Sin embargo, cuando se jugaban 51 minutos del segundo tiempo, Mariano Penepil marcó el 1 a 1 definitivo y amargó al equipo jujeño.

Con este resultado, Gimnasia continúa en lo más alto de la Zona B con 37 puntos y le sacó cuatro unidades de ventaja a Atlanta, que perdió 2 a 1 frente a Quilmes en esta jornada.

El partido fue arbitrado por Felipe Viola, quien estuvo acompañado por Maximiliano Castelli y Ramón Ortiz como asistentes, mientras que Nicolás Kresta fue el cuarto árbitro.

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