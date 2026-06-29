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29 de junio de 2026 - 13:13
Deportes.

Gimnasia de Jujuy suma dos lesionados: quiénes son

Gimnasia de Jujuy anunció que dos jugadores presentan distensiones musculares mientras el plantel se prepara para la segunda rueda.

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Por  Gabriela Bernasconi
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Las novedades se conocieron luego del regreso del plantel a los entrenamientos, con trabajos orientados a mantener y potenciar las capacidades físicas, además de aliviar dolencias.

El parte médico de Gimnasia de Jujuy

Según informó el club, Francisco Molina se recupera de una distensión muscular en el isquiotibial del muslo izquierdo.

En tanto, David Gallardo presenta una distensión muscular en el muslo izquierdo.

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El Lobo volvió a los entrenamientos

El plantel de Gimnasia de Jujuy retomó las prácticas el pasado viernes 26 de junio con el objetivo de prepararse para el inicio de la segunda rueda de la Primera Nacional 2026.

Las sesiones están enfocadas en mantener y potenciar las capacidades físicas de los jugadores, así como en aliviar las dolencias que arrastran después de la primera mitad del torneo.

Cabe destacar que, durante las últimas fechas de la primera rueda, el Lobo recuperó a Joaquín Varela y Franco Camargo.

entrenamientos de Gimnasia

El balance del primer semestre

El preparador físico Mauro Vidal realizó un balance del trabajo desarrollado durante la primera parte del campeonato y destacó la evolución del plantel.

Según expresó, el balance “es positivo en todo aspecto”. Además, indicó que dentro de los entrenamientos se analizan de manera puntual la táctica y el aspecto físico, áreas en las que los jugadores mostraron un crecimiento desde el primer día hasta la actualidad.

cuerpo técnico - Gimnasia de Jujuy

La recuperación mental del plantel

Vidal también explicó que esta etapa no se limita únicamente a la recuperación física, sino que incluye un trabajo sobre el desgaste acumulado durante el semestre.

En ese sentido, señaló que el período de recuperación “está enfocado en la energía mental”, debido a que el esfuerzo realizado sobrepasa lo estrictamente físico.

Asimismo, consideró que es habitual que “los jugadores estén cansados” después del desgaste importante que afrontaron durante la primera rueda.

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