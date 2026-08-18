Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla y cuándo vuelve a jugar

Gimnasia de Jujuy consiguió una victoria clave ante Chaco For Ever y quedó segundo en la tabla de posiciones de la Zona B de la Primera Nacional, con 44 puntos. El equipo de Hernán Pellerano volvió al triunfo después de tres derrotas consecutivas y sigue prendido en la pelea de arriba.

Deportes. Hernán Pellerano y la vuelta a la victoria de Gimnasia de Jujuy: "El equipo tiene una identidad"

El Lobo ahora deberá enfocarse en la próxima fecha, en la que visitará a Patronato , un rival que llega en un momento complicado, tanto desde lo deportivo como desde lo institucional.

Después de finalizada la fecha de clásicos interzonal de la Primera Nacional, Gimnasia de Jujuy quedó segundo en la tabla de posiciones de la Zona B, con 44 puntos.

La victoria ante Chaco For Ever fue importante para no perder terreno en la parte alta y seguir en pelea con el líder y sus perseguidores más cercanos. Así quedó la tabla de posiciones:

Cuándo vuelve a jugar Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy disputará la Fecha 26 ante Patronato el próximo sábado 22 de agosto. El horario del partido todavía no está confirmado. El encuentro será una nueva prueba para el equipo de Hernán Pellerano, que necesita sostener el envión después de volver a ganar en el Estadio 23 de Agosto.

Cómo llegan el Lobo y Patronato

Gimnasia volvió a la victoria

Gimnasia volvió a la victoria después de tres derrotas consecutivas. El Lobo venció 1-0 a Chaco For Ever con gol de Francisco Maidana, luego de haber caído ante Tristán Suárez, Quilmes y Colegiales.

Patronato llega en zona de descenso

Patronato, en tanto, llega penúltimo en la tabla, con 24 unidades y en zona de descenso. Además, viene de cosechar tres empates y dos derrotas. El Patrón también atraviesa un contexto de mucha tensión entre la dirigencia, el plantel y la hinchada, luego de caer en el clásico ante Colón y de que algunos jugadores fueran golpeados después del partido.