martes 18 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de agosto de 2026 - 10:22
Deportes.

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla y cuándo vuelve a jugar

Gimnasia de Jujuy volvió a ganar, quedó segundo en la Zona B y ya piensa en Patronato, su próximo rival en la Primera Nacional.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy

Lee además
La Uniónjujeña de Rugby celebro los 60 años con un encuentro 
Deportes.

La Unión Jujeña de Rugby celebró sus 60 años con un encuentro especial
Gimnasai de Jujuy ganó y Hernán Pellerano sonríe
Deportes.

Hernán Pellerano y la vuelta a la victoria de Gimnasia de Jujuy: "El equipo tiene una identidad"

El Lobo ahora deberá enfocarse en la próxima fecha, en la que visitará a Patronato, un rival que llega en un momento complicado, tanto desde lo deportivo como desde lo institucional.

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla de posiciones

Después de finalizada la fecha de clásicos interzonal de la Primera Nacional, Gimnasia de Jujuy quedó segundo en la tabla de posiciones de la Zona B, con 44 puntos.

La victoria ante Chaco For Ever fue importante para no perder terreno en la parte alta y seguir en pelea con el líder y sus perseguidores más cercanos. Así quedó la tabla de posiciones:

Cuándo vuelve a jugar Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy disputará la Fecha 26 ante Patronato el próximo sábado 22 de agosto. El horario del partido todavía no está confirmado. El encuentro será una nueva prueba para el equipo de Hernán Pellerano, que necesita sostener el envión después de volver a ganar en el Estadio 23 de Agosto.

Cómo llegan el Lobo y Patronato

Gimnasia volvió a la victoria

Gimnasia volvió a la victoria después de tres derrotas consecutivas. El Lobo venció 1-0 a Chaco For Ever con gol de Francisco Maidana, luego de haber caído ante Tristán Suárez, Quilmes y Colegiales.

Patronato llega en zona de descenso

Patronato, en tanto, llega penúltimo en la tabla, con 24 unidades y en zona de descenso. Además, viene de cosechar tres empates y dos derrotas. El Patrón también atraviesa un contexto de mucha tensión entre la dirigencia, el plantel y la hinchada, luego de caer en el clásico ante Colón y de que algunos jugadores fueran golpeados después del partido.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La Unión Jujeña de Rugby celebró sus 60 años con un encuentro especial

Hernán Pellerano y la vuelta a la victoria de Gimnasia de Jujuy: "El equipo tiene una identidad"

Gimnasia de Jujuy volvió a la victoria, le ganó a Chaco For Ever y se vuelve a ilusionar

Gimnasia de Jujuy recibe a Chaco For Ever con una promoción especial para los más chicos

Gimnasia de Jujuy recibe a Chaco For Ever en la fecha de clásicos: día, horario y árbitro

Lo que se lee ahora
Talleres de Perico y Altos Hornos Zapla se medirán en la primera fecha del Torneo Regional Amateur (Foto: Palpalá al Día)
Deportes.

Las zonas del Torneo Regional Amateur para los clubes jujeños

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Hospital Pablo Soria.
Policiales.

Tragedia en la Cuesta de Lipán: cómo están los heridos internados

Nevó en La Quiaca: las impactantes imágenes de la ciudad cubierta de blanco video
Jujuy.

Nevó en La Quiaca: las impactantes imágenes de la ciudad cubierta de blanco

Cuesta de Lipán: dos tragedias en un mes y una ruta que pide cautela
Jujuy.

Cuesta de Lipán: dos tragedias en un mes y una ruta que pide cautela

El Ceibal - San Antonio
Jujuy.

El Ceibal: se desbarrancó por mirar una gallina y murió

Alerta por viento norte en Jujuy (Foto ilustrativa).
SMN.

El SMN renovó las alertas por viento en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel