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5 de octubre de 2026 - 10:20
Capital.

Este lunes le realizan la autopsia al hombre encontrado muerto en un departamento del centro de Jujuy

La víctima tenía 42 años. Un joven de 26 años que se encontraba en el lugar quedó demorado y la Justicia secuestró celulares en el marco de la investigación.

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Por  Federico Franco
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La investigación está a cargo del fiscal Juan Sorbello, quien dispuso distintas medidas para avanzar en el esclarecimiento del caso.

El hallazgo del cuerpo

De acuerdo con la información aportada por el Ministerio Público de la Acusación, la intervención policial se produjo luego de denuncias de vecinos por malos olores provenientes del departamento.

Al ingresar al inmueble, los efectivos encontraron al hombre de 42 años sin vida. En el lugar también se encontraba otro hombre, de 26 años, quien quedó demorado y permanece a disposición de la Justicia.

En el marco del procedimiento, además, se produjo el secuestro de teléfonos celulares, que serán analizados como parte de las medidas investigativas.

Intervención de la Justicia

El hecho había sido informado inicialmente a través de un llamado al 911, tras lo cual intervino personal policial. Para ingresar al departamento también participó el CEOP, por disposición de la Fiscalía.

En el lugar trabajaron efectivos de Criminalística, Bomberos y la División Homicidios, quienes realizaron las tareas correspondientes para preservar la escena y recolectar elementos de interés para la investigación.

La presencia de manchas de sangre en el inmueble también forma parte de las circunstancias que deberán ser analizadas durante la investigación.

Este lunes realizarán la autopsia

La medida clave será la autopsia que arrancó a desarrollarse este lunes 5 de octubre, la cual permitirá determinar las causas y circunstancias del fallecimiento.

Mientras tanto, el joven de 26 años continúa demorado y la Fiscalía avanza con las medidas necesarias para establecer qué ocurrió dentro del departamento y determinar las eventuales responsabilidades.

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