Este lunes le realizan la autopsia al hombre encontrado muerto en un departamento del centro de Jujuy

La Justicia investiga la muerte de un hombre de 42 años que fue encontrado sin vida en un departamento de calle General Paz , en el barrio Centro de San Salvador de Jujuy . El cuerpo fue hallado este sábado por la noche y este lunes se lleva adelante la autopsia para determinar la causa del fallecimiento.

Capital. Realizan la autopsia al hombre encontrado muerto en un departamento del centro de Jujuy

Jujuy. Encontraron muerto a un hombre en un departamento del centro capitalino: hay un demorado

La investigación está a cargo del fiscal Juan Sorbello , quien dispuso distintas medidas para avanzar en el esclarecimiento del caso.

De acuerdo con la información aportada por el Ministerio Público de la Acusación, la intervención policial se produjo luego de denuncias de vecinos por malos olores provenientes del departamento .

Al ingresar al inmueble, los efectivos encontraron al hombre de 42 años sin vida . En el lugar también se encontraba otro hombre, de 26 años , quien quedó demorado y permanece a disposición de la Justicia.

En el marco del procedimiento, además, se produjo el secuestro de teléfonos celulares, que serán analizados como parte de las medidas investigativas.

Intervención de la Justicia

El hecho había sido informado inicialmente a través de un llamado al 911, tras lo cual intervino personal policial. Para ingresar al departamento también participó el CEOP, por disposición de la Fiscalía.

En el lugar trabajaron efectivos de Criminalística, Bomberos y la División Homicidios, quienes realizaron las tareas correspondientes para preservar la escena y recolectar elementos de interés para la investigación.

La presencia de manchas de sangre en el inmueble también forma parte de las circunstancias que deberán ser analizadas durante la investigación.

Este lunes realizarán la autopsia

La medida clave será la autopsia que arrancó a desarrollarse este lunes 5 de octubre, la cual permitirá determinar las causas y circunstancias del fallecimiento.

Mientras tanto, el joven de 26 años continúa demorado y la Fiscalía avanza con las medidas necesarias para establecer qué ocurrió dentro del departamento y determinar las eventuales responsabilidades.