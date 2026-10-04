San Salvador de Jujuy: encontraron muerto a un hombre en un departamento del centro

Imagen ilustrativa.

Un hombre de 42 años fue encontrado sin vida este sábado por la noche en un departamento ubicado sobre calle General Paz, en el barrio Centro de San Salvador de Jujuy. El hecho ocurrió alrededor de las 22:15 y es investigado por la Justicia. Este lunes, le realizarán la autopsia y se secuestraron celulares.

Según la información policial, el aviso llegó a través de un llamado al 911 de vecinos por malos olores provenientes del inmueble, que alertó sobre la presencia de una persona sin vida en el interior.

El ingreso al departamento Cuando el personal policial llegó al lugar, un hombre que se encontraba en el interior manifestó que no podía abrir la puerta porque no tendría las llaves.

Ante esta situación, se dio intervención al CEOP, que ingresó al departamento por disposición de la Fiscalía interviniente. En el interior encontraron al hombre de 42 años sin signos vitales y con manchas de sangre.

La persona que se encontraba en el lugar fue detenida y quedó a disposición de las directivas de la Fiscalía. Intervención de la Fiscalía y Criminalística En el lugar trabajó el fiscal de turno, junto a efectivos de Criminalística, Bomberos y la División Homicidios, quienes realizaron las tareas correspondientes. De acuerdo con la información del MPA, este lunes se realizará la autopsia para establecer las causas del fallecimiento. Mientras tanto, la persona aprehendida permanece demorada y a disposición de las próximas medidas que determine la Justicia.

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