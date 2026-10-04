domingo 04 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de octubre de 2026 - 18:10
Jujuy.

San Salvador de Jujuy: encontraron muerto a un hombre en un departamento del centro

El hecho ocurrió en un departamento de la calle General Paz, donde la víctima fue encontrada sin signos vitales y un hombre quedó demorado.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Un hombre de 42 años fue encontrado sin vida este sábado por la noche en un departamento ubicado sobre calle General Paz, en el barrio Centro de San Salvador de Jujuy. El hecho ocurrió alrededor de las 22:15 y es investigado por la Justicia. Este lunes, le realizarán la autopsia y se secuestraron celulares.

Lee además
San Salvador de Jujuy alcanzó 32,5°C a las 11 y quedó entre las temperaturas más altas del país. Además, rige una alerta por tormentas.
SMN.

San Salvador de Jujuy, entre las ciudades más calurosas del país
san salvador de jujuy: abandonaron gatos recien nacidos y buscan una mama nodriza
Solidaridad.

San Salvador de Jujuy: abandonaron gatos recién nacidos y buscan una "mamá nodriza"

Según la información policial, el aviso llegó a través de un llamado al 911 de vecinos por malos olores provenientes del inmueble, que alertó sobre la presencia de una persona sin vida en el interior.

El ingreso al departamento

Cuando el personal policial llegó al lugar, un hombre que se encontraba en el interior manifestó que no podía abrir la puerta porque no tendría las llaves.

Ante esta situación, se dio intervención al CEOP, que ingresó al departamento por disposición de la Fiscalía interviniente. En el interior encontraron al hombre de 42 años sin signos vitales y con manchas de sangre.

La persona que se encontraba en el lugar fue detenida y quedó a disposición de las directivas de la Fiscalía.

Intervención de la Fiscalía y Criminalística

En el lugar trabajó el fiscal de turno, junto a efectivos de Criminalística, Bomberos y la División Homicidios, quienes realizaron las tareas correspondientes.

De acuerdo con la información del MPA, este lunes se realizará la autopsia para establecer las causas del fallecimiento. Mientras tanto, la persona aprehendida permanece demorada y a disposición de las próximas medidas que determine la Justicia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

San Salvador de Jujuy, entre las ciudades más calurosas del país

San Salvador de Jujuy: abandonaron gatos recién nacidos y buscan una "mamá nodriza"

San Salvador de Jujuy tendrá un sistema en tiempo real para el recorrido del transporte urbano

Show de Cazzu en Jujuy: habrá cortes de tránsito y cambios en colectivos

Sábado sin recolección de residuos municipal en Jujuy: los motivos

Lo que se lee ahora
Morgue de Alto Comedero.
Capital.

Este lunes le realizarán la autopsia al hombre encontrado muerto en un departamento del centro

Por  Federico Franco

Las más leídas

Se vienen las lluvias a Jujuy: para cuándo están pronosticadas
Tiempo.

Anuncian vientos intensos y lluvias en Jujuy: las zonas bajo alerta este domingo

Cazzu: la jujeña que convirtió sus raíces en éxito video
Espectáculos.

Cazzu, la artista más importante de la historia de Jujuy, brilló ante su gente

Con más del 80% de las mesas escrutadas, Flávio Bolsonaro se impone sobre Lula Da Silva
Política.

Con más del 80% de las mesas escrutadas, Flávio Bolsonaro se impone sobre Lula Da Silva

Granizo en Santa Clara video
Jujuy.

Impactante caída de granizo en Santa Clara: cayeron piedras de gran tamaño

Gracias.
Deportes.

¿Cómo será la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel