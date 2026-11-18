Un hombre de 36 años permanece internado en terapia intensiva del Hospital Pablo Soria después de haber sido atropellado, según denunció su familia, el sábado 14 de noviembre en Palpalá. Se trata de Rodolfo Farfán, quien fue encontrado gravemente herido sobre la colectora de la Ruta 66 cercana a la pasarela del barrio Ejército Argentino.

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Violeta, su hermana, habló con TodoJujuy.com y pidió colaboración para encontrar testigos que permitan esclarecer lo sucedido. De acuerdo con el relato familiar, el hecho ocurrió entre las 16 y las 17:30. Hasta el momento, no lograron identificar el vehículo involucrado ni encontrar personas que hayan presenciado el momento del impacto.

La hermana de Rodolfo explicó que la familia tomó conocimiento de lo sucedido gracias a un vecino que vive en La Merced.

Según contó, su hermano fue encontrado sobre la colectora y recibió ayuda de personas que se encontraban en el sector. "Las personas que lo auxiliaron me comentaron que ellos ayudaron a mi hermano a correrlo para la orilla", relató a TodoJujuy.com.

Cuando los familiares llegaron al lugar, Rodolfo ya estaba siendo asistido dentro de una ambulancia. "Cuando fuimos a ver, mi hermano ya estaba en la ambulancia. Le salía mucha sangre del oído derecho", recordó. La familia sostiene que el conductor involucrado se retiró del lugar sin asistirlo.

Permanece internado en terapia intensiva

A raíz de las lesiones sufridas, Rodolfo fue trasladado al Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy, donde continúa internado en terapia intensiva.

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Su hermana informó que presenta inflamación cerebral, una fractura en el hombro derecho y problemas de audición en el oído derecho. "Ahora está en terapia intensiva, no escucha del oído derecho, tiene el cerebro inflamado y el hombro derecho quebrado", detalló.

La familia permanece pendiente de su evolución y busca información que permita establecer las circunstancias del accidente.

Buscan testigos que hayan visto el accidente

Uno de los principales obstáculos para los familiares es la falta de información sobre el vehículo que habría protagonizado el hecho.

La hermana explicó que Rodolfo no recuerda el color del automóvil y que todavía no consiguieron testigos que hayan visto el momento del impacto. Por este motivo, solicitan colaboración a quienes hayan circulado por la colectora cercana a la pasarela del barrio Ejército Argentino, en Palpalá, durante la tarde del sábado 14 de noviembre.

Cualquier persona que haya observado lo sucedido o pueda aportar información sobre el vehículo involucrado pueden comunicarse al: 3884750346.

La familia espera que estos datos permitan reconstruir el episodio y esclarecer cómo Rodolfo terminó gravemente herido en la vía pública.