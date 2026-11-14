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14 de noviembre de 2026 - 10:48
Policiales.

Un auto cayó a un canal en Palpalá

El auto cayó al cauce sobre avenida Evaristo Carriego del barrio 23 de Agosto. La principal hipótesis indica que el conductor se habría quedado dormido

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cayó a un canal en Palpalá (Foto: Palpalá al Día)

Cayó a un canal en Palpalá (Foto: Palpalá al Día)

Un siniestro vial se registró durante la madrugada de este sábado en Palpalá, cuando un auto terminó dentro de un canal de agua sobre avenida Evaristo Carriego, en el barrio 23 de Agosto. El conductor, un hombre mayor de edad, logró salir del episodio sin lesiones.

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Según las primeras informaciones, el automovilista habría perdido el control del rodado luego de quedarse dormido mientras circulaba por la zona. Esa situación habría provocado que el vehículo se desviara de su trayectoria y cayera dentro del canal.

Personal de la Seccional N.º 23 intervino en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes. El episodio no dejó personas heridas, informó Palpalá Al Día.

El oficial Emanuel Condori brindó detalles del siniestro en diálogo con Canal 4. Según las primeras informaciones, la Toyota Hilux descendía por la ruta, mientras que el Volkswagen Fox circulaba en sentido contrario.

“Por lo que tengo entendido, me han informado que la camioneta al tomar la curva se abrió demasiado e impactó de frente contra el auto”, relató Condori.

Tras el accidente, se confirmó que el conductor de la Toyota Hilux tenía 2,2 gramos de alcohol por litro de sangre, según el resultado del control de alcoholemia.

Choque en Ruta 56.

Choque en Ruta 56.

El conductor del Volkswagen sufrió fuertes dolores

El oficial informó que el conductor del automóvil presentaba dolores intensos en el lado izquierdo del cuerpo y se encontraba en estado de shock después del impacto.

“Está muy adolorido por el golpe, no se puede mover”, explicó Condori, quien señaló que aguardaban la intervención de Bomberos para trabajar sobre el vehículo.

En el lugar intervinieron efectivos policiales, personal de Seguridad Vial y Criminalística, que realizaron las actuaciones correspondientes.

Mientras se desarrollaban las tareas, se solicitó a los conductores circular con precaución por la Ruta Provincial 56, especialmente en el sector de subida hacia Alto La Viña.

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