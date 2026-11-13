Tras el violento temporal en Salta, un profesional explica qué es un reventón descendente y si podría ocurrir en Jujuy

Qué es un "reventón descendente", el fenómeno meteorológico que habría provocado el violento temporal en Salta

El fuerte temporal que azotó Embarcación, en el norte de Salta , durante la tarde del jueves 12 de noviembre habría estado asociado a un fenómeno meteorológico conocido como reventón descendente . Así lo explicó el meteorólogo Edgardo Escobar , quien analizó las condiciones atmosféricas que pudieron provocar los violentos vientos que arrancaron árboles, derribaron postes y destruyeron techos.

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El especialista estimó que las ráfagas pudieron alcanzar velocidades de entre 85 y 100 kilómetros por hora, e incluso superar esos valores. Sin embargo, aclaró que se trata de una estimación basada en imágenes y daños materiales, debido a que no había un anemómetro en el lugar para medir la velocidad del viento.

Un reventón es una corriente de aire que desciende violentamente desde una nube de tormenta y, al impactar contra el suelo, se expande horizontalmente en distintas direcciones. Un reventón es una corriente de aire que desciende violentamente desde una nube de tormenta y, al impactar contra el suelo, se expande horizontalmente en distintas direcciones.

Escobar explicó que, antes del temporal, en el norte de Salta había una importante presencia de aire cálido, húmedo e inestable . Estas condiciones favorecieron la formación de grandes nubes de tormenta, conocidas como cumulonimbus.

Según su análisis, la interacción con aire frío en altura contribuyó al desarrollo de las tormentas y de las fuertes corrientes descendentes.

“Este aire frío, una vez que por la gravedad comienza a caer, cae fuertemente, como si fuese un martillo que pega en la superficie”, explicó el meteorólogo en declaraciones El fenómeno se produce cuando el aire frío y denso desciende rápidamente desde la nube. Al llegar al suelo, no puede continuar bajando y se desplaza con gran velocidad hacia los costados.

“Como no puede seguir por el suelo, lo que hace es como pega, rebota y se expande hacia los costados”, describió Escobar. Ese desplazamiento puede generar ráfagas muy intensas en pocos minutos, capaces de derribar árboles, postes eléctricos y estructuras vulnerables. El especialista señaló que un reventón de estas características puede extender sus efectos sobre varios kilómetros.

Por qué un reventón no es lo mismo que un tornado

Aunque ambos fenómenos pueden provocar destrozos importantes, existen diferencias en la manera en que se mueve el viento.

En un tornado, el aire gira alrededor de un eje vertical. En cambio, durante un reventón, el viento desciende desde la nube, golpea la superficie y se expande hacia afuera. Escobar consideró que la distribución de los daños observados en Embarcación era compatible con este último fenómeno, debido a que los árboles y postes habían caído en distintas direcciones y sobre una superficie extensa. El meteorólogo también recordó que durante el jueves regía una alerta amarilla por tormentas para esa región de Salta.

La combinación de humedad, inestabilidad atmosférica y desarrollo de tormentas intensas había generado condiciones favorables para la aparición de ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo.

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Cómo reconocer el riesgo de un reventón

Los reventones pueden desarrollarse durante tormentas intensas y producir vientos peligrosos en un período muy breve.

Entre sus principales características se encuentran:

Se originan dentro de grandes nubes de tormenta.

Se producen por una corriente descendente de aire.

Al llegar al suelo, el viento se expande horizontalmente.

Pueden generar ráfagas muy intensas y repentinas.

Pueden provocar caída de árboles, postes y voladuras de techos.

Su extensión puede alcanzar varios kilómetros.

No requieren necesariamente la formación de un tornado.

¿Podría registrarse un "reventón en Jujuy"?

Ante esta pregunta que nos surge a todos los jujeños, la respuesta es "Sí". Las condiciones atmosféricas que favorecen este fenómeno pueden presentarse durante la temporada de tormentas, especialmente en primavera y verano.

Desde el punto de vista meteorológico, un reventón (downburst) es una corriente de aire que desciende violentamente desde una nube de tormenta y, al llegar al suelo, se expande hacia los costados. Puede provocar ráfagas muy intensas, caída de árboles, postes y voladuras de techos, incluso sin que se forme un tornado.

¿En qué zonas de Jujuy podría producirse?

Las regiones donde pueden desarrollarse tormentas intensas reúnen condiciones propicias para este fenómeno:

San Salvador de Jujuy y los Valle s: la combinación de calor, humedad e inestabilidad puede favorecer tormentas con fuertes corrientes descendentes.

Perico, El Carmen, Monterrico y Palpalá : las temperaturas elevadas y las tormentas convectivas pueden generar ráfagas repentinas.

San Pedro, Libertador General San Martín y el Ramal: el calor y la humedad característicos de la región también favorecen el desarrollo de tormentas intensas.

¿Qué condiciones favorecen un reventón en Jujuy?

Para que se produzca este fenómeno suelen combinarse varios factores:

Calor y humedad: favorecen la formación de tormentas de gran desarrollo vertical.

Inestabilidad atmosférica: permite que se desarrollen nubes cumulonimbus con fuertes corrientes de aire.

Aire más frío en altura: puede favorecer corrientes descendentes intensas.

Lluvia intensa, granizo o evaporación de la precipitación: estos procesos contribuyen a acelerar el descenso del aire.

Expansión del viento al llegar al suelo: puede generar ráfagas destructivas en cuestión de minutos.

¿Podría repetirse en Jujuy lo ocurrido en Embarcación?

Sí, es meteorológicamente posible, porque Jujuy comparte con el norte de Salta condiciones regionales que favorecen las tormentas convectivas. Un estudio técnico del Servicio Meteorológico Nacional también describe cómo la topografía de los valles y la circulación de humedad favorecen el desarrollo de tormentas en el NOA.

Sin embargo, eso no significa que exista un reventón previsto para Jujuy. Estos fenómenos son muy localizados y difíciles de pronosticar con precisión.