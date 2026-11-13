Anuncian lluvias fuertes en Jujuy desde la tarde del viernes: mirá el mapa de zonas bajo alerta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas para este viernes 13 de noviembre en distintas regiones de Jujuy. Según el pronóstico, las condiciones podrían comenzar a desmejorar durante la tarde, con precipitaciones de variada intensidad y fenómenos localmente fuertes.

Jujuy. Se renovó la alerta amarilla por tormentas en Jujuy y alcanza a más regiones

De acuerdo con los especialistas, las tormentas podrían comenzar aproximadamente a las 14 y extenderse hasta las 17. Sin embargo, en algunos sectores de la provincia las condiciones de inestabilidad podrían mantenerse durante la noche.

La advertencia meteorológica comprende sectores de la Puna y las zonas montañosas de distintos departamentos de la provincia. Las áreas alcanzadas son:

Según informó el SMN, las zonas mencionadas podrían registrar lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en períodos cortos. Además, no se descarta la presencia ocasional de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento.

El organismo prevé acumulados de precipitación de entre 15 y 40 milímetros, aunque estos valores podrían superarse de manera puntual. La alerta amarilla advierte sobre fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

A qué hora comenzarían las tormentas en Jujuy

El período de mayor atención comenzaría durante la tarde de este viernes, alrededor de las 14, con lluvias previstas hasta aproximadamente las 17 en algunas localidades.

No obstante, el comportamiento de las tormentas no será uniforme: en determinados sectores de la Puna y las zonas montañosas, las precipitaciones podrían presentarse o continuar durante la noche. Por este motivo, los horarios y la intensidad de las lluvias pueden variar según la localidad.