Anuncian lluvias fuertes en Jujuy desde la tarde del viernes: mirá el mapa de zonas bajo alerta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas para este viernes 13 de noviembre en distintas regiones de Jujuy. Según el pronóstico, las condiciones podrían comenzar a desmejorar durante la tarde, con precipitaciones de variada intensidad y fenómenos localmente fuertes.
De acuerdo con los especialistas, las tormentas podrían comenzar aproximadamente a las 14 y extenderse hasta las 17. Sin embargo, en algunos sectores de la provincia las condiciones de inestabilidad podrían mantenerse durante la noche.
Qué zonas de Jujuy están bajo alerta amarilla
La advertencia meteorológica comprende sectores de la Puna y las zonas montañosas de distintos departamentos de la provincia. Las áreas alcanzadas son:
-
Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano.
-
Zona montañosa de Humahuaca.
-
Zona montañosa de Tilcara.
-
Zona montañosa de Tumbaya.
-
Puna de Cochinoca.
-
Puna de Humahuaca.
-
Puna de Rinconada.
-
Puna de Santa Catalina.
-
Puna de Tilcara.
-
Puna de Tumbaya.
-
Yavi.
-
Puna de Susques.
Tormentas, granizo y hasta 40 milímetros de lluvia
Según informó el SMN, las zonas mencionadas podrían registrar lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en períodos cortos. Además, no se descarta la presencia ocasional de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento.
El organismo prevé acumulados de precipitación de entre 15 y 40 milímetros, aunque estos valores podrían superarse de manera puntual. La alerta amarilla advierte sobre fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.
A qué hora comenzarían las tormentas en Jujuy
El período de mayor atención comenzaría durante la tarde de este viernes, alrededor de las 14, con lluvias previstas hasta aproximadamente las 17 en algunas localidades.
No obstante, el comportamiento de las tormentas no será uniforme: en determinados sectores de la Puna y las zonas montañosas, las precipitaciones podrían presentarse o continuar durante la noche. Por este motivo, los horarios y la intensidad de las lluvias pueden variar según la localidad.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.